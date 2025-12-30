X!

Pokk hiilgas Poolas, Sepp tegi ookeani taga mitmekülgse esituse

Korvpall
Mailis Pokk (palliga).
Mailis Pokk (palliga). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Euroopas mängivatel Eesti naiskorvpalluritel on osadel käimas jõulupühade ja aastavahetuse aegne mänguvaba periood, aga mõned meie naised käisid möödunud nädalal ka väljakul. Silmapaistva esituse tegi rahvuskoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk, kes kerkis Poola kõrgliigas võidumängus oma naiskonna resultatiivseimaks.

Pokk ja tema naiskond Bydgoszcz (5-7) teenisid lõppenud nädalal tabelisse juurde võidu, kui kodusaalis mängiti tulemusega 81:66 üle Gdynia (6-6) naiskond. Eestlanna viibis platsil 28 minutit ning sai selle ajaga oma naiskonna parimana kirja 20 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 4/6, vabavisked 2/2), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Liigatabelis on Bydgoszcz (5-7) 12 naiskonna hulgas endiselt üheksandal positsioonil.

Portugali kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (6-7) lõppenud nädalal tunnistama kaotust, kui numbritega 72:83 jäädi võõrsil alla tabeliliidrile Quinta dos Lombosele (13-0).

Eesti koondislasest tagamängija teenis mänguaega 20 minutit ning kogus kuus punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/6, vabavisked 3/3), neli pallikaotust ja kaks isiklikku viga. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (6-7) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas kuuendat-seitsmendat positsiooni.

USA üliõpilasliigas NCAA katkestasid Washington State Cougars (2-12) ja Keandra Koorits kuuemängulise kaotusteseeria, kui alistasid tulemusega 66:63 Pepperdine'i (9-4). Eestlanna kogus kolme mänguminutiga kaks punkti (kahesed 1/2), ühe viskeblokeeringu ja kaks isiklikku viga.

Morehead State (5-8) ja Marie Anette Sepp teenisid lõppenud nädalal kerge võidu, kui KCU nimeline naiskond alistati numbritega 115:36. Eestlanna sai 25 minutiga kirja 13 punkti (kahesed 3/3, kolmesed 2/5, vabavisked 1/2), üheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja kaks isiklikku viga.

Toimetaja: Henrik Laever

