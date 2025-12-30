Spordiajakirjanikud valisid aasta parimateks Duplantise ja Bonmati

Teist aastat järjest nii sise- kui ka välihooajal alistamatuks jäänud Duplantis püstitas tänavu neli maailmarekordit ning sai kuldmedali kaela nii Tokyo MM-il kui ka Nanjingi sise-MM-il.

Rootsi teivashüppekuulsus pälvis esikoha 1182 punktiga, edestades nii Hispaania tennisisti Carlos Alcarazi (784 p) ja Prantsusmaa jalgpallurit Ousmane Dembelet (713 p).

Naiste seas nimetati parimaks 27-aastane pallivõlur Aitana Bonmati, kes aitas Hispaania koondise Euroopa meistrivõistlustel finaali ja vedas koduklubi Barcelona Meistrite liigas finaali.

Bonmati kogus hääletusel 824 punkti, talle järgnesid Keenia pikamaajooksja Beatrice Chebet (453 p) ja Valgevene tennisist Arina Sabalenka (446 p).

Parimaks võistkonnaks valiti 871 punktiga Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi esindusmeeskond. PSG võitis aasta jooksul kuus trofeed: Prantsusmaa kõrgliiga, karikavõistlused, superkarika, UEFA Meistrite liiga, UEFA superkarika ning FIFA mandritevahelise karika.

Teisele kohale platseerus Barcelona jalgpalliklubi esindusmeeskond (763 p) ja kolmandale kohale Maroko kuni 20-aastaste noormeeste jalgpallikoondis (487 p).