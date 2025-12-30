X!

Spordiajakirjanikud valisid aasta parimateks Duplantise ja Bonmati

Varia
Armand Duplantis.
Armand Duplantis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Varia

Rahvusvaheline spordiajakirjanike liit (AIPS) valis aasta meessportlaseks Rootsi teivashüppaja Armand Duplantise ja aasta naissportlaseks Hispaania jalgpalluri Aitana Bonmati. Valiku tegid 836 spordiajakirjanikku 121 riigist.

Teist aastat järjest nii sise- kui ka välihooajal alistamatuks jäänud Duplantis püstitas tänavu neli maailmarekordit ning sai kuldmedali kaela nii Tokyo MM-il kui ka Nanjingi sise-MM-il.

Rootsi teivashüppekuulsus pälvis esikoha 1182 punktiga, edestades nii Hispaania tennisisti Carlos Alcarazi (784 p) ja Prantsusmaa jalgpallurit Ousmane Dembelet (713 p).

Naiste seas nimetati parimaks 27-aastane pallivõlur Aitana Bonmati, kes aitas Hispaania koondise Euroopa meistrivõistlustel finaali ja vedas koduklubi Barcelona Meistrite liigas finaali.

Bonmati kogus hääletusel 824 punkti, talle järgnesid Keenia pikamaajooksja Beatrice Chebet (453 p) ja Valgevene tennisist Arina Sabalenka (446 p).

Parimaks võistkonnaks valiti 871 punktiga Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi esindusmeeskond. PSG võitis aasta jooksul kuus trofeed: Prantsusmaa kõrgliiga, karikavõistlused, superkarika, UEFA Meistrite liiga, UEFA superkarika ning FIFA mandritevahelise karika.

Teisele kohale platseerus Barcelona jalgpalliklubi esindusmeeskond (763 p) ja kolmandale kohale Maroko kuni 20-aastaste noormeeste jalgpallikoondis (487 p).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

21:28

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

20:51

Flora naiskond tõi Kalevist rünnakule jõudu juurde

20:15

Carlsen täiendas auhinnakappi 20. MM-kullaga

19:35

Jokic vältis tõsist vigastust

19:01

Pokk hiilgas Poolas, Sepp tegi ookeani taga mitmekülgse esituse

18:21

Spordiajakirjanikud valisid aasta parimateks Duplantise ja Bonmati

17:46

NFL-is on lahtised veel kaks play-off kohta

17:11

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

16:41

Kanada jätkab juunioride MM-il kaotuseta

16:15

FIFA väljastas rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

11:47

Liiklusõnnetuses hukkunud olid Anthony Joshua tiimiliikmed

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

29.12

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

10:20

Bakkeni surm võib muuta ka Norra laskesuusakoondise olümpiaettevalmistust

29.12

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

08:43

Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve

09:17

Pingilt alustanud Kriisa kerkis võidumängus resultatiivseimate sekka

29.12

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

17:11

Bakkeni surma põhjus selgub kevadel

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo