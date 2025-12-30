X!

FIFA väljastas rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule

Jalgpall
Jalgpallikohtunik Thor Vaas.
Jalgpallikohtunik Thor Vaas. Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpall

FIFA väljastas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) esitatud nimekirja alusel 2026. aastaks rahvusvahelise litsentsi 19 Eesti kohtunikule, mis on võrreldes eelmise aastaga kaks rohkem.

Rahvusvahelise litsentsi väljakukohtunikena said Joonas Jaanovits, Karl Koppel, Kristo Tohver ja Reelika Turi. Lisaks said Jaanovits, Tohver, Turi ja uue tulijana Marko Liiva videokohtuniku litsentsi, võimaldades neil teenindada mänge VAR-rollis, vahendab jalgpall.ee.

Abikohtunikena on rahvusvaheliselt litsentseeritud Aron Härsing, Silver Kõiv, Veiko Mõtsnik, Sander Saga, Riivo Stolts, Thor Vaas, Karolin Kaivoja, Liisa Liesment ja Sandra Nigulis. Vaas sai rahvusvahelise litsentsi esmakordselt.

Saalijalgpallis on FIFA litsentsiga kohtunikke nüüdsest kolm – lisaks varasematele Jagnar Jakobsonile ja Grigori Ošomkovile lisandus Richard Toom, kellele see on esimene aasta olla rahvusvahelise kohtuniku rollis. Rannajalgpallikohtuniku litsents väljastati Andrei Karhule ja Ago Kärtmannile.

FIFA litsents väljastatakse üheks kalendriaastaks ja see võimaldab vastavalt oma spetsifikatsioonile teenindada rahvusvahelisi mänge FIFA ja UEFA egiidi all toimuvatel erinevatel võistlustel.

Toimetaja: Henrik Laever

