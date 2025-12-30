X!

Floraga liitus seni Kalevis mänginud noor vasakkaitsja

Premium liiga
Airon Kollo
Airon Kollo Autor/allikas: Taavi Verbo/FC Flora
Premium liiga

Valitseva Eesti meistri FC Floraga liitus senine JK Tallinna Kalevi ja Eesti U-19 noortekoondise vasakkaitsja Airon Kollo.

"Mul on väga hea meel FC Floraga liituda ja suur au, et meisterklubi soovib mind oma koosseisus näha! See on minu karjääris suur samm edasi! FC Flora võitleb igal aastal meistritiitli nimel ja mängib eurosarjas ning ma annan endast kõik, et aidata klubil seatud eesmärgid saavutada," ütles Kollo klubi kodulehel avaldatud teates.

18-aastane Kollo on sündinud Pärnus, kuid üles kasvanud ja jalgpalli mänginud Tallinnas. Ta alustas väikeses klubis JK Kratid ning liikus sealt edasi JK Tallinna Kalevisse, kus jõudis noortevõistkondade kaudu esindusrivistusse. Lõppenud hooajal osales ta Kalevi särgis 20 A. Le Coq Premium liiga kohtumises ja lõi ühe värava, eelmisel hooaja käis ta väljakul seitsmes kõrgliigamängus.

Kahel viimasel aastal kuulus Kollo Eesti U-19 noortekoondisesse, mille koosseisus osales kokku 15 ametlikus mängus. Varem esindas Kollo U-17 (7/0) ja U-16 (2/0) noortekoondiseid.

Kollo põhipositsioon on vasakkaitsja, universaalse mängumehena suudab ta vajadusel tegutseda ka teistel kohtadel. "Minu tugevusteks on osavus palliga ning füüsilised omadused, kindlasti pean juurde panema kaitsetöö taktikalise ülesehituse osas," iseloomustas FC Flora värske täiendus oma mängijaomadusi.

"Airon on vasakujalgne, mitmekülgne, palliga enesekindel ja osav mängija, keda iseloomustavad silmapaistev kiirus ja võitjamentaliteet. FC Floraga liitudes astub ta oma mängijateel vajaliku sammu edasi ning meie omalt poolt tahame teda mängijana kasvamisel ja arenemisel igakülgselt aidata ja toetada. Tere tulemast ja palju edu, Airon," kommenteeris FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg.

FC Flora esindusmeeskond alustab hooajaeelset ettevalmistust 5. jaanuaril.

Toimetaja: Maarja Värv

