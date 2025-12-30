AS Roma lõpetas aasta kodupubliku ees võiduga

Roma lõi kõik väravad esimesel poolajal 17 minuti sees – skoori avas 14. minutil Matias Soule, viis minutit hiljem skooris Manu Kone ja 31. minutil saatis palli Genoa võrku Evan Ferguson.

Genoa ainsa värava lõi 86. minutil Jeff Ekhator.

Seejuures on novembri algusest Genoa peatreener Daniele De Rossi, kes mullu septembris vallandati just AS Romast ja see oli tema esimene kord uue klubiga Rooma olümpiastaadionil mängida.

Liigatabelis on Roma 33 punktiga neljas. Esikolmikul on aga kõigil üks mäng vähem peetud – liidrikohal on praegu 36 punktiga Milano Inter, teine on AC Milan 35 punktiga ja kolmas on Napoli 34 punktiga. Genoa paikneb 14 punktiga 17. tabelireal.

Serie A jätkub 2. jaanuaril.