Eestlastest on UCI edetabelis kõrgeimal kohal Mihkels ja Ebras

Madis Mihkels Algarve velotuuril
Madis Mihkels Algarve velotuuril Autor/allikas: Gerda Tomson
Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) avalikustas 2025. aasta individuaalsed ja tiimide maailmareitingud. Meeste arvestuses on esinumber sloveen Tadej Pogacar ja naiste seas hollandlanna Demi Vollering. Nende edukas hooaeg tõi maailma edetabelis esikohad ka nende kodutiimidele UAE Team Emirates XRG ja FDJ-Suez.

Pogacar kogus 2025. aastal rekordilised 11 680 UCI punkti, võites hooaja jooksul 20 võistlust, sealhulgas maanteesõidu maailmameistritiitli Aafrika pealinnas Kigalis ja juba neljandat korda Tour de France'i üldarvestuse. Tegemist on Pogacari viienda järjestikuse aastaga maailma edetabeli tipus, vahendab ejl.ee.

Tema kodutiim UAE Team Emirates XRG purustas samuti rekordeid, saavutades hooajal koguni 95 võitu, mis on läbi aegade suurim võitude arv ühe hooaja jooksul. Tiim kogus kokku 40 637,65 punkti ning võitis UCI tiimide maailmareitingu kolmandat aastat järjest. Esiviisikusse mahtusid veel Pogacari tiimikaaslased Isaac Del Toro (3.) ja Joao Almeida (5.).

Naiste seas tõusis maailma esinumbriks Demi Vollering, kes kogus hooajaga 4642,57 punkti. Tema võitude hulka kuulusid muu hulgas Strade Bianche, Vuelta, Baskimaa ja Kataloonia velotuuri üldvõidud ning Euroopa meistritiitel. Volleringi uus kodutiim FDJ-Suez tõusis ajaloos UCI naiskondade maailmareitingu liidriks esmakordselt , lõpetades Team SD Worx–Protime'i mitmeaastase valitsemise.

Kokku kogus 2025. aasta maailmareitingus punkte 114 riigi ratturid. Esimese 1000 hulka mahtus kokku 20 Eesti ratturit, neist kümme meest ja kümme naist.

Eestlaste kohad meeste maailmareitingus

Madis Mihkels, 159. koht (605,25 p)
Rein Taaramäe, 292. koht (307 p)
Martin Laas, 435. koht (193 p)
Norman Vahtra, 485. koht (163 p)
Rait Ärm, 594. koht (127 p)
Markus Mäeuibo, 650. koht (111 p)
Markus Pajur, 835. koht (79 p)
Lauri Tamm, 900. koht (70 p)
Aaron Aus, 960. koht (65 p)
Karl Kurits, 987. koht (62 p)

Eestlaste kohad naiste maailmareitingus

Elisabeth Ebras, 160. koht (262 p)
Laura Lizette Sander, 179. koht (220 p)
Aidi Gerde Tuisk, 276. koht (141 p)
Merili Sirvel, 567. koht (60 p)
Liisi Lohk, 599. koht (55 p)
Kristel Sandra Soonik, 689. koht (43 p)
Mari-Liis Mõttus, 727. koht (40 p)
Kätlin Kukk, 907. koht (23 p)
Birgit Tito, 913. koht (23 p)
Nele Ohmann, 945. koht (20 p)

Toimetaja: Maarja Värv

