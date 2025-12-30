Bogdan Vaštšuk sõlmis tuttava välisklubiga lepingu

Esimesel jõulupühal kirjutas Soccernet.ee, kuidas 30-aastane Vaštšuk otsustas perekondlikel põhjustel lõpetada mulluse Sloveenia pronksmedalisti Koperiga lepingu ja naasta kodumaale. Eelmise klubi eest õnnestus Vaštšukil käia platsil vaid neli korda. Nüüd kinnitas Vaštšuk Soccernet.ee-le, et vahelepõige koju oli üürike ning tema seiklused välismaal siiski jätkuvad.

Nimelt sõlmis Vaštšuk järgmise suveni kestva lepingu Kuveidi klubi Al-Shababiga, keda ta esindas 2024 veebruarist tänavu suveni.

"Seiklused veel jätkuvad. Sellistest pakkumistest ei öelda ära," andis Vaštšuk naasmise kohta põgusa kommentaari. Lisaks mainis esmaspäeva öösel Kuveidis maandunud Eesti passiga keskväljamees, et ta rääkis ka paari kodumaise klubiga, ent konkreetsete juttudeni ei jõutud.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.