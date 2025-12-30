NHL: Sabres teenis üheksanda järjestikuse võidu

Sabres asus kohtumist kolmandal minutil Noah Östlundi väravast juhtima, aga periood lõppes võõrustajate 2:1 eduseisus – kuuenda minuti alguses viigistas seisu Brayden Schenn ja kolm minutit hiljem skooris Jimmy Snuggerud.

Teise perioodi alguses tühistati Sabresi värav, kuid kolmandiku keskel saadi siiski enda tahtmine, kui Alex Tuch viigistas. Viimase kolmandiku alguses viis Zach Benson külalised juhtima, lõppseisu vormistas Peyton Krebs, saates litri tühja väravasse.

Sabresi väravasuul tegi Alex Lyon 16 tõrjet, Bluesi väravavaht Joel Hofer tõrjus 30 pealeviset.

Viimati suutis Sabres üheksa mängi järjest võita 2018. aastal, kui võiduseeria katkes kümnenda võidu järel. Võõrsil on Sabres praegu saanud kuus järjestikust võitu, viimati oldi võõrsilmängudes nii edukad aastal 1976.

Tulemused:

Carolina – NY Rangers 3:2 la.

Florida – Washington 5:3

Winnipeg – Edmonton 1:3

Ottawa – Columbus 1:4

St. Louis – Buffalo 2:4

Calgary – Boston 2:1 la.

Colorado – Los Angeles 5:2

Utah – Nashville 3:4

Anaheim – San Jose 4:5

Seattle – Vancouver 2:3 kv.

Las Vegas – Minnesota 2:5