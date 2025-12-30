Pingilt alustanud Kriisa kerkis võidumängus resultatiivseimate sekka

Vahetusmeeste pingilt alustanud Kriisa mängis lõpuks 20 minutit ja tõi selle ajaga 15 punkti, andis kaks tulemuslikku söötu ja võttis ühe lauapalli.

Cincinnati parim oli Moustapha Thiam 18 punkti ja viie lauapalliga, Jizzle James lisas 16 punkti.

Külaliste resultatiivseim oli Ross Candelino 20 punktiga, lisaks võttis ta kaheksa lauapalli ja andis neli korvisöötu.

Cincinnatil on kirjas kaheksa võitu ja viis kaotust, Lipscombile oli see seitsme võidu kõrval kuues kaotus.

Kaspar Sepa koduülikool Cornell jäi võõrsil 97:114 alla Michigan State'ile. Sepp viskas üheksa mänguminuti jooksul kolm punkti, võttis ühe lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu.

Cornelli parim oli Cooper Noard 19 punktiga, Adam Hinton ja Jake Fiegen lisasid mõlemad 15 punkti. Võitjate resultatiivseim oli Jeremy Fears Jr. 21 punktiga, lisaks andis ta 11 korvisöötu.

Cornellil on tabelis kuus võitu ja seitse kaotust, Michigan on 13 võidu kõrval saanud vaid ühe kaotuse.