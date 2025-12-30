Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve

Vahetult enne teise veerandaja lõppu põrkas Jokic kokku tiimikaaslase Spencer Jonesiga ja tegi selles olukorras enda põlvele liiga. Serblane kukkus põlvest kinni haarates väljakule ning lahkus siis longates. Teisel poolajal ta enam platsile ei tulnud, pärast mängu ei osanud Nuggets kohe öelda, kui tõsise vigastusega on tegemist, teisipäeval tehakse mängumehele rohkem uuringuid.

19 minutiga tõi Jokic 21 punkti, andis kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis viis lauapalli. Jamal Murray lisas 20 punkti.

Heati parim oli Norman Powell 25 punktiga, Nikola Jovic lisas 22 ja Jaime Jaquez Jr. 20 punkti.

Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder sai hooaja 28. võidu, alistades kodusaalis 140:129 Atlanta Hawksi, kellele see oli seitsmes järjestikune kaotus. Võitjate ridades tõi Shai Gilgeous-Alexander 39 punkti.

Tulemused:

Washington – Phoenix 101:115

Charlotte – Milwaukee 113:123

Brooklyn – Golden State 107:120

Toronto – Orlando 107:106

Miami – Denver 147:123

Chicago – Minnesota 101:136

San Antonio – Cleveland 101:113

Houston – Indiana 126:119

New Orleans – New York 125:130

Oklahoma City – Atlanta 140:129

Portland – Dallas 125:122