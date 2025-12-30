Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve
Korvpalliliigas NBA kaotas Denver Nuggets võõrsil 123:147 Miami Heatile, lisaks jäädi ilma ka enda staarmängijast Nikola Jokicist, kes vigastas vasaku jala põlve.
Vahetult enne teise veerandaja lõppu põrkas Jokic kokku tiimikaaslase Spencer Jonesiga ja tegi selles olukorras enda põlvele liiga. Serblane kukkus põlvest kinni haarates väljakule ning lahkus siis longates. Teisel poolajal ta enam platsile ei tulnud, pärast mängu ei osanud Nuggets kohe öelda, kui tõsise vigastusega on tegemist, teisipäeval tehakse mängumehele rohkem uuringuid.
19 minutiga tõi Jokic 21 punkti, andis kaheksa tulemuslikku söötu ja võttis viis lauapalli. Jamal Murray lisas 20 punkti.
Heati parim oli Norman Powell 25 punktiga, Nikola Jovic lisas 22 ja Jaime Jaquez Jr. 20 punkti.
Läänekonverentsi liider Oklahoma City Thunder sai hooaja 28. võidu, alistades kodusaalis 140:129 Atlanta Hawksi, kellele see oli seitsmes järjestikune kaotus. Võitjate ridades tõi Shai Gilgeous-Alexander 39 punkti.
Tulemused:
Washington – Phoenix 101:115
Charlotte – Milwaukee 113:123
Brooklyn – Golden State 107:120
Toronto – Orlando 107:106
Miami – Denver 147:123
Chicago – Minnesota 101:136
San Antonio – Cleveland 101:113
Houston – Indiana 126:119
New Orleans – New York 125:130
Oklahoma City – Atlanta 140:129
Portland – Dallas 125:122
Toimetaja: Maarja Värv