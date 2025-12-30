KUULA OTSE | "Võimla" võtab spordiaasta kokku

Vikerraadio arutelusaates "Võimla" võtavad spordiaasta kokku Tarmo Tiisler, Juhan Kilumets, Ivar Lepik ja Johannes Vedru. Saadet saab kuulata Vikerraadios ja ERR-i spordiportaalis kell 10.05.

Milliseid mõtteid tekitasid aasta sportlase auhinnagala tulemused?

Mida head ja halba lõppev aasta endas sisaldas? Lisaks jagatakse omapoolseid eripreemiaid ning küsitakse ka "Võimla" kuulajatelt, millega spordiaasta eeskätt meelde jääb. Loomulikult ei unustata tähtsamaid isiklikke emotsioone.