X!

Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

Korvpall
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallur Artur Konontšuki klubi Bursaspor kaotas Türgi kõrgliiga 13. vooru kohtumises võõrsil tabeli punasele laternale Büyükceckmecele 88:91 (17:19, 15:22, 27:22, 29:28).

Ligemale pool tundi väljakul viibinud Konontšuk viskas 15 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 3/6, vabavisked 2/2), võttis viis lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas neli korda palli ja tegi kaks viga.

Bursaspori resultatiivseim oli 17 punkti ja kümne tulemusliku sööduga Brandon Childress. Üleplatsimeheks osutus ka võitja Shawn Pipes 21 silmaga, kuigi tema meeskonnakaaslane Keye van der Vuurst jagas lausa 19 resultatiivset söötu.

Bursaspor jätkab liigat viie võidu ja kaheksa kaotusega, mis annab hetkel 16 meeskonna seas kümnenda koha. Alles hooaja teise võidu saanud Büyükcekmece on endiselt viimane.

Konontšuki klubi hooaeg jätkub laupäeval, 3. jaanuaril, kui võõrustatkse Esenler Erokspori (7-6).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

29.12

Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

29.12

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

29.12

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

29.12

Leonard viskas 55 punkti ja aitas Clippersi neljanda järjestikuse võiduni

28.12

Hermet korvpallikoondise aastast: kirss tordile jäi panemata

28.12

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

28.12

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

28.12

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

28.12

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

27.12

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

27.12

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

27.12

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

26.12

Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

videod

sport.err.ee uudised

29.12

Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

29.12

Maroko ja Egiptus võitsid Rahvuste karikaturniiril alagrupi

29.12

Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

29.12

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

29.12

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

29.12

ETV spordisaade, 29. detsember

29.12

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

29.12

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

29.12

Montreali särav tagasitulek kulmineerus siiski kaotusega

29.12

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

29.12

Humphries ja van Gerwen said edasi, lätlane mitte

29.12

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

29.12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

29.12

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

29.12

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

loetumad

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

29.12

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

29.12

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

29.12

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

29.12

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

29.12

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

29.12

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

29.12

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo