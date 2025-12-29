Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

Ligemale pool tundi väljakul viibinud Konontšuk viskas 15 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 3/6, vabavisked 2/2), võttis viis lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, kaotas neli korda palli ja tegi kaks viga.

Bursaspori resultatiivseim oli 17 punkti ja kümne tulemusliku sööduga Brandon Childress. Üleplatsimeheks osutus ka võitja Shawn Pipes 21 silmaga, kuigi tema meeskonnakaaslane Keye van der Vuurst jagas lausa 19 resultatiivset söötu.

Bursaspor jätkab liigat viie võidu ja kaheksa kaotusega, mis annab hetkel 16 meeskonna seas kümnenda koha. Alles hooaja teise võidu saanud Büyükcekmece on endiselt viimane.

Konontšuki klubi hooaeg jätkub laupäeval, 3. jaanuaril, kui võõrustatkse Esenler Erokspori (7-6).