Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

31 minutit platsil viibinud eestlane viskas 18 punkti (kahesed 6/14, kolmesed 2/5), võttis viis lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, lõikas vahelt ühe palli, kaotas ühe palli ja tegi neli viga.

Oma meeskonna kõige tulemuslikumaks ta sellega ei tõusnud, sest ameeriklasest leegionär Michael Flowers kogus 20 silma. Võitjate parim oli 17 punktiga Trenton McLaughlin.

Viimasest neljast mängust kolm kaotanud Lietkabelis on kogunud tänavu Leedu kõrgliigas seitse võitu ja kuus kaotust. Eelmises viies liigamängus lüüa saanud Nevežisel on neli võitu ja üheksa kaotust.

Siim-Sander Vene klubi Šiauliai alistas võõrsil Klaipeda Neptunase 103:101 (26:33, 29:15, 18:20, 30:33).

21 minutit mänginud Vene viskas kuus punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/5), võttis kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu ja tegi kolm viga. Pärast vigastuspausilt naasmist oli tegemist tema teise mänguga Šialiai särgis.

Šiauliail on nüüd tabelis kuus võitu ja kuus kaotust, Neptunas jätkab kaheksa võidu ja nelja kaotusega.

Leedu kõrgliigat juhib 11 võidu ja ühe kaotusega Kaunase Žalgiris.