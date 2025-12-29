Humphries ja van Gerwen sai edasi, lätlane mitte

2024. aasta maailmameister ja maailma edetabeli teine number Luke Humphries sai jagu sakslasest Gabriel Clemensist 4:2.

30-aastane Humphries asus kohtumist 3:0 juhtima, misjärel võitis kaks setti ka maailma 47. nooleviskaja. Kuuendas setis asus Clemens ka murdega peale, aga Humphries võttis end seejärel kokku, võitis kaks leg'i järjest ja otsustas matši saatuse.

Edasi jõudis ka kolmekordne maailmameister ja eelmisel korral esikohaduellis Luke Littleri paremust tunnistama pidanud Michael van Gerwen, kes alistas samuti sakslase Arno Merki 4:1. Seejuures ei teinud hollandlane ühtki 100+ väljaviset.

Kolmandas ringis sai läbi Läti parima nooleviskaja Madars Razma turniir. Maailma 46. number pidi tunnistama esikümnesse kuuluva hollandlase Gian van Veeni paremust.

Dartsi maailmameister selgub Londonis 3. jaanuaril.