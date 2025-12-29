Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

Tour de Ski teise osavõistluse ehk naiste 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidu võitis Toblachis norralanna Astrid Öyre Slind (25.33,7), kes edestas austerlannat Teresa Stadloberit (+7,0) ja ameeriklannat Jessie Digginsit (+8,8).

Kõige nobedamalt alustas Alpi nõlvadel rootslanna Frida Karlsson, kes juhtis 2,1 kilomeetri punktis Slindi ees lausa 8,1 sekundiga, aga siis tema tempo ootamatult rauges ja järgnevatel kilomeetritel pääses norralanna mööda.

Karlsson kaotas lõpuks Slindile lausa 35,7 sekundiga ja pidi lisaks esikolmikule mööda laskma ka soomlanna Kerttu Niskaneni (+33,2). Tema selja taga oli kuues koondisekaaslane Moa Ilar (+41,5).

Kehvasti läks ka selle distantsi valitseval maailmameistril Ebba Anderssonil (Rootsi), kes kaotas Slindile 52,9 sekundiga ja pidi leppima üheksanda kohaga.

Võidunaine on seejuures viimasel ajal klassikatehnikat valutava Achilleuse kõõluse tõttu pigem vältinud. "Mul on tunne, et kand töötab nüüd hästi," rõõmustas Slind intervjuus Viaplayle.

"Hea oli klassikat sõita ja hea oli tõusta kõrgeimale astmele - see lisab enesekindlust. Praegu ei ole täielikku ebaõnnestumist ja hea on teada, et võid kõiki võita."

Eesti suusatajad kõrgesse mängu ei sekkunud: Keidy Kaasiku oli 56. (+2.32,1), Teesi Tuul 66. (+2.57,6), Mariel Merlii Pulles 69. (+3.07,9) ja Kaidy Kaasiku 72. (+3.16,9).

Teisipäeval suusatajad puhkavad. Kolmapäeval jätkub tuur Toblachis 5 kilomeetri pikkuste ühisstardist vabatehnikasõitudega.