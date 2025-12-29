X!

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

Suusatamine
Astrid Öyre Slind
Astrid Öyre Slind Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Suusatamine

Tour de Ski teise osavõistluse ehk naiste 10 km eraldistardist klassikatehnikasõidu võitis Toblachis norralanna Astrid Öyre Slind (25.33,7), kes edestas austerlannat Teresa Stadloberit (+7,0) ja ameeriklannat Jessie Digginsit (+8,8).

Kõige nobedamalt alustas Alpi nõlvadel rootslanna Frida Karlsson, kes juhtis 2,1 kilomeetri punktis Slindi ees lausa 8,1 sekundiga, aga siis tema tempo ootamatult rauges ja järgnevatel kilomeetritel pääses norralanna mööda.

Karlsson kaotas lõpuks Slindile lausa 35,7 sekundiga ja pidi lisaks esikolmikule mööda laskma ka soomlanna Kerttu Niskaneni (+33,2). Tema selja taga oli kuues koondisekaaslane Moa Ilar (+41,5).

Kehvasti läks ka selle distantsi valitseval maailmameistril Ebba Anderssonil (Rootsi), kes kaotas Slindile 52,9 sekundiga ja pidi leppima üheksanda kohaga.

Võidunaine on seejuures viimasel ajal klassikatehnikat valutava Achilleuse kõõluse tõttu pigem vältinud. "Mul on tunne, et kand töötab nüüd hästi," rõõmustas Slind intervjuus Viaplayle.

"Hea oli klassikat sõita ja hea oli tõusta kõrgeimale astmele - see lisab enesekindlust. Praegu ei ole täielikku ebaõnnestumist ja hea on teada, et võid kõiki võita."

Eesti suusatajad kõrgesse mängu ei sekkunud: Keidy Kaasiku oli 56. (+2.32,1), Teesi Tuul 66. (+2.57,6), Mariel Merlii Pulles 69. (+3.07,9) ja Kaidy Kaasiku 72. (+3.16,9).

Teisipäeval suusatajad puhkavad. Kolmapäeval jätkub tuur Toblachis 5 kilomeetri pikkuste ühisstardist vabatehnikasõitudega.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

18:44

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

18:10

Humphries ja van Gerwen sai edasi, lätlane mitte

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

17:12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

16:49

Anthony Joshua pääses kahe hukkunuga õnnetuses kergete vigastustega

16:11

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

15:50

Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

15:16

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

15:02

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

14:50

Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

laskesuusatamine

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

jäähoki

28.12

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

28.12

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

freestyle suusatamine

18.12

Meentalo sai rennisõidu MK-etapil 15. koha

18.12

Haigestunud Kelly Sildaru jätab USA MK-etapi vahele

14.12

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

13.12

Kelly Sildaru saavutas MK-etapil kaheksanda koha

kahevõistlus

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta

19.12

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

suusatamine

17:12

Karlssoni kõva algtempo rauges, võidu teenis Slind

15:16

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

28.12

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

kiiruisutamine

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

17.12

Liiv: õnneks on OM-ini aega, et 1000 meetri viimast ringi parandada

14.12

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

13.12

Liiv pälvis 1000 meetri distantsil viienda koha

suusahüpped

28.12

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

23.12

FIS uuendas neutraalsete sportlaste nimekirja kahe suusahüppajaga

22.12

Turneeks kosunud Aigro: vorm lagunes seal voodis, kus Rukal pikutasin

21.12

Kobayashi tõusis teise vooruga võitjaks, Aigro 25.

iluuisutamine

17:39

Petrõkina kiitis Jefimovat: sa inspireerid, loodan revanšile

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

25.12

Leedu sai esimest korda juunioride MM-i korraldusõiguse

mäesuusatamine

18:44

Edukas teine laskumine kindlustas Shiffrini veatu seeria jätkumise

27.12

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

27.12

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

jääkeegel

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

19.12

Kurlingupaari Kaldvee - Lill suur rivaal jäi olümpiamängudelt välja

18.12

Kaldvee ja Lill: tegime hea sammu edasi mängukvaliteedi tõusuks

11.12

Eesti kurlingunaiskond sai olümpia valikturniiril kuuenda koha

lumelauasõit

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

12.12

Laura Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 20. koha

12.12

Mai Brit Teder ei sekkunud Itaalias kõrgesse mängu

05.12

Lumelaudur Anga sai MK-etapi kvalifikatsioonis 26. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo