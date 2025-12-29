X!

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

Korvpall
Jorke Aav (vasakul valges), tumedas Bayerni mängija Nikolas Sermpezis
Jorke Aav (vasakul valges), tumedas Bayerni mängija Nikolas Sermpezis
Eesti korvpallur Jorke Aavi koduklubi Trier kaotas Saksamaa kõrgliiga 11. voorus võõrsil Müncheni Bayernile 83:94 (21:25, 21:31, 25:20, 16:18), aga tagamehe jaoks oli tegemist siiski mälestusväärse tähisega.

Nimelt viskas tänavu suvel Trieriga liitunud eestlane oma esimesed korvid Bundesligas. 20-aastane Aav debüteeris kõrgliigas novembris Heidelbergi vastu, aga siis jäi isiklik skoor avamata.

Bayerni vastu mängis Aav poolteist minutit, viskas kaks punkti (kolmesed 0/1, vabavisked 2/2), võttis ühe lauapalli ja andis kaks resultatiivset söötu.

Trieri vägesid vedas 24 punkti kogunud Jamal Jordan Roland. Euroliigas palliva Bayerni resultatiivseim oli 15 punktiga valitsev maailma- ja Euroopa meister Andreas Obst.

Kuigi Trier sai tabelisse teise kaotuse järjest, on meeskond kaheksa võidu ja nelja kaotusega siiski kõrgel kolmandal kohal. Tosinast mängust 11 võitnud Bayern asub liidripositsioonil.

Teisipäeval mängib Trier võõrsil Chemnitziga, kel nii kuus võitu kui ka kuus kaotust.

