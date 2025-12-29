X!

Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

Varia
Eneli Jefimova, Katrina Lehis ja Niina Petrõkina
Eneli Jefimova, Katrina Lehis ja Niina Petrõkina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR, FIE, Sergei Stepanov/ERR
Varia

Lõppevale Eesti spordiaastale andsid tänavu hoogu naised, kirjutab teenekas spordiajakirjanik Tiit Karuks oma seekordses kommentaaris.

Eesti spordile andsid lõppeval aastal hoogu naised. Ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel pälvis Eneli Jefimova kulla nii 50 kui 100 meetri rinnulidistantsil. Eesti epeenaiskond võttis võidu Vancouveri MK-etapil. Katrina Lehisele kuulus individuaalne hõbe nii tänavusel MM-il kui EM-il. Niina Petrõkina tui esimese Eesti iluuisutajana Euroopa meistriks ja kindlustas MM-il Eestile olümpiakoha.

On hea tõdeda, et neis saavutustes peegeldub ka siinse spordi järjepidevus. Ühelt poolt paljunäinud ja -kogenud vehklejad: Lehise sünniaasta on 1994, Julia Beljajeval 1992, Irina Embrichil 1980. Teisalt hilisemad tulijad: Petrõkina on sündinud 2004., Jefimova 2006. aastal.

Tundkem siirast rõõmu Katrina Lehise jätkuva võitlustahte üle. Ta on näinud oma teekonnal nii mõndagi, kogenud siinsel jõnklikul ja intriigidest tulvil vehklemismaastikul halvemaidki aegu. Ometi on ta suutnud end ka halvast läbi hammustada. Katrina on tugev isiksus.

31-aastase Ralf Tribuntsovi kuldne comeback ujumise lühiraja EM-il oli aasta emotsionaalsemaid hetki, omamoodi väike ime. Meenutagem, et 2018. aastal otsustas Tribuntsov spordiga lõpparve teha – põhjustena õlavigastus ja motivatsioonipuudus. Tippsporti naasmiseks andis algtõuke 2022. aastal Martti Aljandiga sõlmitud ja kaotatud kihlvedu. Koos treener Toni Meijeliga tehakse tõsist tööd, üheks eesmärgiks olümpiadebüüt 2028. aastal.

Imeline on ka USA mäesuusakuulsuse Lindsey Vonni naasmine. Praegu 41-aastane Vonn on 2010. aasta olümpiavõitja kiirlaskumises, kahekordne maailmameister, Tema seni viimane tiitlivõistlus oli 2019. aasta MM. Tippspordiga oli justkui kõik. Ometi otsustas ta pärast põlveliigese vahetust naasta ja 12. detsembril sai temast 41-aastasena vanim MK-etapi võitnud mäesuusataja. See oli Vonni 83. MK-etapivõit. Ees ootab olümpia.

Teivashüppegeenius Armand Duplantis ergastab jätkuvalt maailma kergejõustikku. Pärast Eugene'is peetud 2022. aasta MM-i nentisin Spordipühapäeva kommentaaris: "Maailma kergejõustiku lipulaev on Armand Duplantis. Teivashüpe on atraktiivne ala, Duplantis atraktiivne liider. 6.21 ületas ta Eugene'is sedavõrd kindlalt, et pole vähimatki kahtlust: ta jätkab maailmarekordi sentimeeterhaaval kõrgemale kruvimist veel pikka aega."

Ja ta on jätkanud. Viis mullu Pariisi olümpial rekordi 6.25-ni, tänavu septembris Tokyo MM-il 6.30-ni. 10. novembril 26-aastaseks saanud Duplantis on kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister, teivashüppe maailmarekordit on ta uuendanud 24 korral.

Lõpetuseks. Donald Trump kõrgub ka spordimaailmas. Rahvusvaheline Jalgpalliliit otsustas hakata välja andma rahupreemiat "Jalgpall ühendab maailma" ja esimene laureaat on president Trump. FIFA president Gianni Infantino andis preemia Trumpile üle MM-i finaalturniiri alagruppide loosimisel Washingtonis. Jah, iseenesest ilus algatus, aga tekitab nõutust. Igatahes on sport ja poliitika lahutamatud. Pealegi on ju uksele koputamas MM-finaalturniir, mis peetakse USA-s, Kanadas ja Mehhikos. Ja Infantino on rõhutanud oma suurt sõprust Trumpiga. Ärgem unustagem, millises maailmas me elame.

Head vana-aasta lõppu!

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

viimased uudised

16:11

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

15:50

Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

15:16

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

15:02

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

14:50

Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

13:54

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

12:20

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

11:11

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13:54

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo