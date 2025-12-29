Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

Eesti spordile andsid lõppeval aastal hoogu naised. Ujumise lühiraja Euroopa meistrivõistlustel pälvis Eneli Jefimova kulla nii 50 kui 100 meetri rinnulidistantsil. Eesti epeenaiskond võttis võidu Vancouveri MK-etapil. Katrina Lehisele kuulus individuaalne hõbe nii tänavusel MM-il kui EM-il. Niina Petrõkina tui esimese Eesti iluuisutajana Euroopa meistriks ja kindlustas MM-il Eestile olümpiakoha.

On hea tõdeda, et neis saavutustes peegeldub ka siinse spordi järjepidevus. Ühelt poolt paljunäinud ja -kogenud vehklejad: Lehise sünniaasta on 1994, Julia Beljajeval 1992, Irina Embrichil 1980. Teisalt hilisemad tulijad: Petrõkina on sündinud 2004., Jefimova 2006. aastal.

Tundkem siirast rõõmu Katrina Lehise jätkuva võitlustahte üle. Ta on näinud oma teekonnal nii mõndagi, kogenud siinsel jõnklikul ja intriigidest tulvil vehklemismaastikul halvemaidki aegu. Ometi on ta suutnud end ka halvast läbi hammustada. Katrina on tugev isiksus.

31-aastase Ralf Tribuntsovi kuldne comeback ujumise lühiraja EM-il oli aasta emotsionaalsemaid hetki, omamoodi väike ime. Meenutagem, et 2018. aastal otsustas Tribuntsov spordiga lõpparve teha – põhjustena õlavigastus ja motivatsioonipuudus. Tippsporti naasmiseks andis algtõuke 2022. aastal Martti Aljandiga sõlmitud ja kaotatud kihlvedu. Koos treener Toni Meijeliga tehakse tõsist tööd, üheks eesmärgiks olümpiadebüüt 2028. aastal.

Imeline on ka USA mäesuusakuulsuse Lindsey Vonni naasmine. Praegu 41-aastane Vonn on 2010. aasta olümpiavõitja kiirlaskumises, kahekordne maailmameister, Tema seni viimane tiitlivõistlus oli 2019. aasta MM. Tippspordiga oli justkui kõik. Ometi otsustas ta pärast põlveliigese vahetust naasta ja 12. detsembril sai temast 41-aastasena vanim MK-etapi võitnud mäesuusataja. See oli Vonni 83. MK-etapivõit. Ees ootab olümpia.

Teivashüppegeenius Armand Duplantis ergastab jätkuvalt maailma kergejõustikku. Pärast Eugene'is peetud 2022. aasta MM-i nentisin Spordipühapäeva kommentaaris: "Maailma kergejõustiku lipulaev on Armand Duplantis. Teivashüpe on atraktiivne ala, Duplantis atraktiivne liider. 6.21 ületas ta Eugene'is sedavõrd kindlalt, et pole vähimatki kahtlust: ta jätkab maailmarekordi sentimeeterhaaval kõrgemale kruvimist veel pikka aega."

Ja ta on jätkanud. Viis mullu Pariisi olümpial rekordi 6.25-ni, tänavu septembris Tokyo MM-il 6.30-ni. 10. novembril 26-aastaseks saanud Duplantis on kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister, teivashüppe maailmarekordit on ta uuendanud 24 korral.

Lõpetuseks. Donald Trump kõrgub ka spordimaailmas. Rahvusvaheline Jalgpalliliit otsustas hakata välja andma rahupreemiat "Jalgpall ühendab maailma" ja esimene laureaat on president Trump. FIFA president Gianni Infantino andis preemia Trumpile üle MM-i finaalturniiri alagruppide loosimisel Washingtonis. Jah, iseenesest ilus algatus, aga tekitab nõutust. Igatahes on sport ja poliitika lahutamatud. Pealegi on ju uksele koputamas MM-finaalturniir, mis peetakse USA-s, Kanadas ja Mehhikos. Ja Infantino on rõhutanud oma suurt sõprust Trumpiga. Ärgem unustagem, millises maailmas me elame.

Head vana-aasta lõppu!