Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

Ehkki 31aastane mängumees tõusis väikese kosumispausi järel omale jalale püsti, lahkus ta platsilt Kalju tänase abitreeneri Artjom Artjunini ja Flora presidendi Pelle Pohlaku toel, kirjutab Õhtuleht.

"Ma arvan, et see on lõpp, aga see oli ilus lugu," kirjutas praegu kinnisvaramaaklerina leiba teeniv Sobtšenko sotsiaalmeedias. "Pehme väljak, ise astusin valesti. Seekord läks vasak. Kaks korda on mul ACL-i vigastus olnud ka paremal jalal," lisas ta.

Karjääri jooksul Premium liigas 113 mängu pidanud Sobtšenko tuli kahekordseks Eesti meistriks, viimasel kahel hooajal esindas ta Maardu Linnameeskonda, kes kerkis uueks aastaks esiliigasse.