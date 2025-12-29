X!

Leonard viskas 55 punkti ja aitas Clippersi neljanda järjestikuse võiduni

Korvpall
Kawhi Leonard
Kawhi Leonard Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA pakkus pühapäeval võimsa esituse kahekordne tiitlivõitja Kawhi Leonard, kes viis oma karjääri punktirekordi 55 peale ning aitas Los Angeles Clippersi 112:99 võiduni Detroit Pistonsi üle.

Oma hooaja 27 esimesest mängust 21 kaotanud Clippers võitis idakonverentsi liidri vastu kolmanda veerandaja 32:27, Leonard viskas kolmandal perioodil koguni 26 punkti.

Kahel korral NBA finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Leonard lõpetas mängu 55 punktiga (visked väljakult 17/26, vabavisked 16/17), 11 lauapalli, viie vaheltlõike ja kolme viskeblokeeringuga. Ükski mängija pole kunagi varem selliste numbriteni jõudnud.

Enne ainsat mööda läinud vabaviset kolmandal veerandajal oli Leonard järjest tabanud 64 vabaviset, neljamängulise võiduseeria käigus on Leonard visanud keskmiselt 39 punkti. Oma 126 vabaviskest on Leonard sel hooajal tabanud 123 (97,6%).

Vinge seeria pani pühapäeval kokku ka Scottie Barnes, kes kogus Toronto Raptorsi (19-14) 141:127 võidumängus Golden State Warriorsi (16-16) üle 23 punkti, koguni 25 lauapalli (üheksa ründelauast), kümme resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget. Kui Leonard kordas Clippersi võistkondlikku punktirekordit, siis Barnes Raptorsi lauapallirekordit.

Toimetaja: Anders Nõmm

