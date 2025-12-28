Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

33-aastane Visnap võitis tänavu kurtide suveolümpiamängudel kolm kuldmedalit – 100 m ja 200 m jooksus ning kaugushüppes. Seejuures 100 m jooksus püstitas ta mängude rekordi.

"Vabandan abikaasa ees, sest lubasin teha lühikese ja pähe õpitud kõne, aga kui vaatasin TV 10 olümpiastardi klippi, siis tahtsin ka sel teemal sõna sekka öelda: olen ehe näide sellest, et noorena ma polnud andekas, tulin 60 meetris 56. kohale ja jäin parimast maha pooleteist sekundiga," meenutas Visnap auhinda vastu võttes.

"Ülikooli minnes lõpetasin viieks aastaks spordi tegemise, tagasi tulin 24-aastaselt ja tahtsin lihtsalt natuke liikuda. Isegi 14-aastased tüdrukud olid minust kiiremad, aga nüüd, kaheksa aastat hiljem, olen Eesti kõigi aegade edetabelis üheksas mees. See on minu jaoks müstiline!" lisas Visnap.

Lisaks Visnapile olid nominendid veel ratastoolikurlingumängija Ain Villau ja paraujuja Matz Topkin. Aasta meesparasportlane selgus esimest korda rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.