Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

43-aastane Riidebach võitis koos Ain Villauga ratastoolikurlingu MM-il segapaarismängus pronksmedali, kindlustades sellega koha Milano Cortina paralümpial.

"Mul on au teie ees mitte seista, vaid istuda," alustas Riidebach auhinda vastu võttes. "Mul on väga suur närv sees ja eile õhtul mõtlesin, et kui peaksin võitma, siis mida öelda... tänan oma pere, et nad ei saaks uuesti öelda, et ma unustasin neid kõnes ära. Tahaksin ka tänada suurepärast võistkonnakaaslast Ain Villaud, sest see auhind ei ole tegelikult ainult minu oma," lisas ta.

Lisaks Riidebachile olid nominendid veel parakergejõustiklane Delisa Filippov ja kurtide olümpial võistelnud kergejõustiklane Marja-Liisa Müllermann.

Aasta naisparasportlane selgus esimest korda rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.