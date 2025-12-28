X!

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

Laskesuusatamine
Jakob Kulbin
Jakob Kulbin Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Laskesuusatamine

"Spordiaasta tähed 2025" galal nimetati aasta noormeheks laskesuusataja Jakob Kulbin.

Kui varem jagati vaid aasta noorsportlase auhinna, siis tänavu on see kategooria lahku löödud ning selgusid nii aasta neiu kui aasta noormees.

20-aastane Kulbin tegi käimasoleva hooaja avaetapil Östersundis karjääri paremuse tulemuse, kui läbis 20 km tavadistantsil kõik tiirud puhaste paberitega ja sai 12. koha. Tänu heale tulemusele sai Kulbinist esimene Eesti laskesuusataja, kes kandnud MK-sarjas U-23 liidrisärki.

"See aasta on olnud väga tegus ja täis positiivseid emotsioone. Soovin tänada oma pere ja kogu tiimi, kes on olnud suur osa senisest teekonnast ja selle auhinnani jõudmisest. Muidugi soovin tänada kõiki toetajaid ja kaasaelajaid. Soovin kõigile toredat aasta lõppu. Hoidke ennast ja oma lähedasi," saatis Kulbin Itaaliast videotervituse.

Lisaks Kulbinile olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel freestyle-suusataja Henry Sildaru ja judomaadleja Jakob Vares.

Aasta noormees selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Toimetaja: Maarja Värv

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

