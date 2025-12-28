Esiliigade turniiri võitsid Nõmme Unitedi noored

Turniiril osales kuus meeskonda. Süsteem nägi ette, et iga võistkond mängib omavahel korra läbi ning lõplik paremusjärjestus selgus vastavalt mängudes kogutud punktidele.

Esikoha teeninud Nõmme sai viiest mängust kirja kolm võitu ja kaks viiki. Vastaste võrke sahistati ühtekokku 11 korral ning endale lasti lüüa viis. Lähim jälitaja Viimsi JK jäi võitjameeskonnast kahe punkti kaugusele - samuti läbiti turniir kaotuseta, kuid kahe võidu kõrvale kirjutati ka kolm viigitulemust. Kolmanda koha napsas endale Läänemaa JK, kes teenis seitse punkti.

Turniiri parim väravakütt oli Viimsi jalgpallur Oskar Mägi, kes sahistas vastaste võrke neljal korral. Parimaks väravavahiks nimetati Läänemaa puurilukk Martin Gutmann ning parima mängija tiitli pälvis Nõmme Unitedi ridadest Ander Ott Valge.

Esiliigade turniiri järelvaatamine: