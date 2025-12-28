Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

Mitu Rootsi tippsuusatajat on hiljutise traagilise sündmuse valguses sõnanud, et nad ei kasuta kõrgmäestikutingimusi simuleerivaid maske ega ole nende olemusega kuigi hästi kursis.

Esmaspäeval suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken, kelle surma täpsed asjaolud pole veel selged. Küll aga on teada, et sportlane kandis saatuslikul hetkel maski ja praeguseks on Norra olümpiakeskuse soovitanud kõigil oma sportlastel selle kasutamisest hoiduda.

Kõrgmäestikutingimusi simuleeriv mask oli Norras 2021. aastani keelatud, kuid praeguseks see nii pole ja selle kasutamist ei võrdsustata dopingu tarvitamisega. Samas on juba eelnevalt olnud tegemist vastuolulisi arvamusi tekitanud seadeldisega.

Kui Rootsi väljaanne Sportbladet küsis murdmaasuusatajalt Ebba Anderssonilt, kas ta kannaks kunagi seda maski, oli vastus resoluutne: ei, mitte kunagi. "Ausalt öeldes ma vaevu teadsin, et see eksisteerib," lausus kuuekordne maailmameister.

Sarnane arusaam on ka tema koondisekaaslasel Frida Karlssonil. "Ma olen nende osa väga kogenematu," lausus paari aasta tagune Tour de Ski võitja ja kolmekordne maailmameister.

Rootsi koondise treener Anders Byström sõnas, et keegi tema hoolealustest neid ei kasuta ja teema pole ka kunagi laual olnud. "Seetõttu on see pisut üllatav," imestas ta. "Aga samal ajal tahan rõhutada, et sel teemal on palju spekulatiivset."

"[Bakkeni surma] uurimise osas on veel palju lahtiseid otsi. Üllatav, kui paljud inimesed on juba teinud järeldused. Ma arvan, et see on täiesti vale."

"Ei peaks spekuleerima, aga üldiselt arvan, et [naturaalsest - ERR] kõrgusest endast piisab," jätkas ta. "Oleme selle nimel töötanud, olles mitmeid aastaid mitu korda kõrgel viibinud."

Norra meedia teatel võis Bakkeni mask surma hetkel simuleerida lausa 7000 meetri kõrgusel viibimist.