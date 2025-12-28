X!

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

Jalgpall
Otsingud Indoneesia merel
Otsingud Indoneesia merel Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgpall

Hispaania jalgpalliklubi Valencia 44-aastane treener Fernando Martin ja kolm tema last hukkusid Indoneesias traagilises paadiõnnetuses.

Kurb intsident leidis aset laupäeval populaarse turismisihtkoha Labuan Bajo lähedal. Valencia naiskonna duubelrivistuse peatreeneri rolli täitnud Martini ja tema kolme pereliikme surma kinnitas klubi.

Kokku 11 inimest vedanud paat uppus äärmuslike ilmastikutingimuste ja mootoririkke tagajärjel. Võimude teatel päästeti Martini abikaasa ja üks tütar, samuti neli meeskonnaliiget ja giid.

Hukkunute surnukehasid pole veel leitud. Indoneesia päästeagentuuri kohaliku koordinaator Fathur Rahman teatas uudisteagentuurile Reuters, et pühapäeval otsingud jätkuvad.

Traagilise sündmuse osas edastas kaastundeavalduse ka Hispaania suurklubi Madridi Real.

Toimetaja: Siim Boikov

