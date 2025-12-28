X!

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

Jäähoki
Buffalo Sabres
Buffalo Sabres Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki

Jäähokiliigas NHL on kerkinud heasse hoogu Buffalo Sabres, kes alistas kodus Boston Bruinsi 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) ja kirjutas tabelisse juba kaheksanda võidu järjest.

Bostoni tähtmängija David Pastrnak viis külalised avakolmandikul juhtima, aga teise kolmandiku alguses kallutasid Ryan McLeod ja Peyton Krebs pea pooleteise minutiga vaekausi teisele poole.

Mõni aeg hiljem viskas Mattias Samuelsson ka Buffalo kolmanda värava ja lõppseisu vormistas 14 sekundit enne sireeni tühja võrku Josh Norris.

Buffalo on saanud nüüd kaheksa võitu järjest ja Bostoni alistamine on seda magusam, et tänavuse hooaja senises kahes mängus pidid nad tunnistama sama vastase paremust.

Äärmiselt tihedas idakonverentsis paiknetakse sellest hoolimata 42 punktiga pigem keskmike seas, aga divisjoni liider Detroit Red Wings jääb vaid viie silma kaugusele.

Laupäeval teenis võidu ka liiga liider Colorado Avalanche, kes oli võõrsil karistusvisetega parem Vegas Golden Knightsist 6:5 (0:1, 2:3, 3:1, 0:0, 1:0). Kahe väravaga panustas tiimi võitu Martin Necas.

Minnesota Wild sai võõrsil jagu Winnipeg Jetsist 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0), kusjuures Matt Zuccarello (Minnesota) viskas viigivärava vaid 22 sekundit enne lõppu ja Matt Boldy võiduvärav sündis 39 sekundit pärast lisaaja algust.

Tulemused: NY Islanders - NY Rangers 2:0, Buffalo - Boston 4:1, Toronto - Ottawa 7:5, Florida - Tampa Bay 2:4, New Jersey - Washington 3:4 la, Carolina - Detroit 5:2, Winnipeg - Minnesota 3:4 la, St. Blues - Nashville 3:2, Dallas - Chicago 3:4 kv, Los Angeles - Anaheim 6:1, Calgary - Edmonton 3:2, Vancouver - San Jose 3:6, Las Vegas - Colorado 5:6 kv.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13:10

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

27.12

Kapten Rooba veetis jõulud Eestis: jõulutoit on vaja välja higistada

25.12

Prantsusmaa kinnitas esimesed olümpiakoondislased

24.12

Avalanche on kodujääl võitnud juba 13 mängu järjest

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

23.12

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

22.12

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

21.12

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

21.12

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

20.12

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

19.12

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:09

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

15:45

Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

15:12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

14:38

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

13:42

VIDEO | MM-il kaotuse saanud Carlsen lükkas kaamera eemale

12:24

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo