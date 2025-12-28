Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

Jäähokiliigas NHL on kerkinud heasse hoogu Buffalo Sabres, kes alistas kodus Boston Bruinsi 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) ja kirjutas tabelisse juba kaheksanda võidu järjest.

Bostoni tähtmängija David Pastrnak viis külalised avakolmandikul juhtima, aga teise kolmandiku alguses kallutasid Ryan McLeod ja Peyton Krebs pea pooleteise minutiga vaekausi teisele poole.

Mõni aeg hiljem viskas Mattias Samuelsson ka Buffalo kolmanda värava ja lõppseisu vormistas 14 sekundit enne sireeni tühja võrku Josh Norris.

Buffalo on saanud nüüd kaheksa võitu järjest ja Bostoni alistamine on seda magusam, et tänavuse hooaja senises kahes mängus pidid nad tunnistama sama vastase paremust.

Äärmiselt tihedas idakonverentsis paiknetakse sellest hoolimata 42 punktiga pigem keskmike seas, aga divisjoni liider Detroit Red Wings jääb vaid viie silma kaugusele.

Laupäeval teenis võidu ka liiga liider Colorado Avalanche, kes oli võõrsil karistusvisetega parem Vegas Golden Knightsist 6:5 (0:1, 2:3, 3:1, 0:0, 1:0). Kahe väravaga panustas tiimi võitu Martin Necas.

Minnesota Wild sai võõrsil jagu Winnipeg Jetsist 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0), kusjuures Matt Zuccarello (Minnesota) viskas viigivärava vaid 22 sekundit enne lõppu ja Matt Boldy võiduvärav sündis 39 sekundit pärast lisaaja algust.

Tulemused: NY Islanders - NY Rangers 2:0, Buffalo - Boston 4:1, Toronto - Ottawa 7:5, Florida - Tampa Bay 2:4, New Jersey - Washington 3:4 la, Carolina - Detroit 5:2, Winnipeg - Minnesota 3:4 la, St. Blues - Nashville 3:2, Dallas - Chicago 3:4 kv, Los Angeles - Anaheim 6:1, Calgary - Edmonton 3:2, Vancouver - San Jose 3:6, Las Vegas - Colorado 5:6 kv.