X!

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

Korvpall
Leemet Böckler
Leemet Böckler Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Korvpall

Eesti korvpallur Leemet Böckleri koduklubi Krosno kaotas Poola kõrgliiga 13. voorus võõrsil Zielona Gora võistkonnale 84:98 (27:22, 18:24, 17:22, 22:30) ja jätkab tabelis viimasel kohal.

Krosno juhtis suure osa esimesest poolajast, aga teisel poolajal pani Zielona Gora järgmise käigu sisse ja suurema osa viimasest veerandist püsis eduseis kahekohaline.

32 minutit mänginud Böckler tõusis aga 18 punktiga (kahesed 3/5, kolmesed 4/7) platsi kõige resultatiivsemaks meheks. Ta võttis ka kolm lauapalli, jagas neli tulemuslikku söötum tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.

Krosno on võitnud sel hooajal kaks mängu ja kaotanud 11, mis annab neile 16 meeskonnaga Poola kõrgliigas viimase koha. Zielona Gora on saanud seitse võitu ja viis kaotust ning paikneb tabeli keskosas.

Selle aastanumbri sees Krosnol enam mänge pole. Laupäeval, 3. jaanuaril võõrustatakse Szczecini meeskonda, kel kirjas kaheksa võitu ja kolm kaotust.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16:09

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

12:24

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

27.12

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

27.12

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

27.12

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

26.12

Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

26.12

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

26.12

Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

24.12

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

24.12

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

24.12

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

videod

sport.err.ee uudised

16:09

Rannula ja Legia said tabeliliidrilt suure kaotuse

15:45

Rootsi suusatajad ei kasuta kõrgmäestikumaske

15:12

Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

14:38

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud

14:08

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

13:42

VIDEO | MM-il kaotuse saanud Carlsen lükkas kaamera eemale

13:10

Buffalo võidumarss jätkus ka seni keerulise Bostoni vastu

12:24

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

08:57

TÄNA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased

loetumad

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

27.12

Selgusid aasta naissportlase nominendid

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo