Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

Krosno juhtis suure osa esimesest poolajast, aga teisel poolajal pani Zielona Gora järgmise käigu sisse ja suurema osa viimasest veerandist püsis eduseis kahekohaline.

32 minutit mänginud Böckler tõusis aga 18 punktiga (kahesed 3/5, kolmesed 4/7) platsi kõige resultatiivsemaks meheks. Ta võttis ka kolm lauapalli, jagas neli tulemuslikku söötum tegi ühe vaheltlõike, kaotas kolm korda palli ja tegi kaks viga.

Krosno on võitnud sel hooajal kaks mängu ja kaotanud 11, mis annab neile 16 meeskonnaga Poola kõrgliigas viimase koha. Zielona Gora on saanud seitse võitu ja viis kaotust ning paikneb tabeli keskosas.

Selle aastanumbri sees Krosnol enam mänge pole. Laupäeval, 3. jaanuaril võõrustatakse Szczecini meeskonda, kel kirjas kaheksa võitu ja kolm kaotust.