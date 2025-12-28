X!

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

Jäähoki
Jäähoki U-20-MM. Läti - Kanada
Jäähoki U-20-MM. Läti - Kanada
Jäähoki

Läti kuni 20-aastaste jäähokikoondis kimbutas taas Kanada eakaaslasi ja pidi vastasele alla vanduma alles lisaaja järel.

Ameerika Ühendriikides Minnesotas alanud juunioride maailmameistrivõistlustel kaotas Läti alagrupi esimeses voorus Kanadale 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Pärast väravateta avakolmandikku viis Cole Reschny kanadalased juhtima, aga vähem kui kaks minutit enne normaalaja lõppu suutis Rudolfs Berzkalns viigistada.

Lisaaega oli siiski kulunud vaid 44 sekundit, kui Michael Hage viskas Kanada võiduvärava. Mõlemad kanadalaste tabamused sündisid seejuures arvulisest ülekaalust.

Kanada ja Läti olid omavahel vastamisi ka mullu Ottawas toimunud turniiri avavoorus ja siis saavutas Läti karistusvisete järel 3:2 võidu ehk lõunanaabrite järelkasv valmistas hoki sünnimaale meelehärmi teist tippturniiri järjest.

Kanadal on siiski kaks võitu kirjas, kuna avavoorus alistati Tšehhi 7:5. Läti peab oma teise kohtumise pühapäeval Soomega, kes oli avavoorus parem Taanist 6:2.

Jäähoki juunioride maailmameister selgub 5. jaanuaril. Tiitlit kaitseb võõrustaja USA.

Toimetaja: Siim Boikov



