X!

Selgusid aasta võistkonna nominendid

Varia
Eesti epeenaiskond, Marie Kaldvee - Harri Lill, Ott Tänak - Martin Järveoja
Eesti epeenaiskond, Marie Kaldvee - Harri Lill, Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: #BizziTeam / Augusto Bizzi / Luca Pagliaricci / Siim Lõvi /ERR / Hyundai Motorsport
Varia

Eesti Olümpiakomitee avalikustas aasta võistkonna ametlikud nominendid. Laureaadid kuulutatakse välja juba täna õhtul toimuval suurejoonelisel "Spordiaasta tähed 2025" auhinnagalal.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlased ja parasportlased selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Kui eile avalikustas EOK aasta naissportlaste nominendid, siis täna on võistkondade kord.

Aasta võistkond 2025 nominendid on:

  • Epeenaiskond

Eesti epeenaiskond (Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis, Nelli Differt) jäi juunis EM-il napilt medalita ning kuu hiljem lepiti MM-il kuuenda kohaga. Uut hooaega alustati Vancouveris aga võiduga, seejuures veheldi Differti lapseootuse tõttu kolmekesi ja naiskonnal puudus ka peatreener.

  • Kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill

Kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill Eestile esimest korda ajaloos kurlingus olümpiakoha. MM-il saadi neljas koht. Eestlased olid maailma edetabeli liidrid suisa aasta ja ühe kuu kuni novembri lõpus läks neist pikalt teisel kohal olnud Austraalia paar mööda.

  • Rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja

Ott Tänak ja Martin Järveoja on aastaid pakkunud Eesti spordisõpradele unustamatuid rallielamusi, kuid pärast tänavust hooaega otsustasid nad võtta karjääris pausi. Kurvavõitu aasta Hyundai masinas tõi ühe etapivõidu Kreekas ja MM-sarja kokkuvõttes saadi neljas koht.

Esimest korda anti aasta võistkonna tiitel välja 1969. aastal, kui selle võitis Kalevi korvpallimeeskond. 2024. aastal valiti aasta võistkonnaks MM-hõbeda võitnud kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill.

"Spordiaasta tähed 2025" gala otseülekannet saab jälgida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel täna õhtul kell 19.30.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Täna
15.00
ETV2
Noorte suusasari. 2. etapp
19.30
ETV
Spordiaasta tähed 2025
21.40
ETV
Spordiaasta tähed 2025

viimased uudised

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

09:30

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

08:57

TÄNA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased

08:17

Paskotši tegi Belgia kõrgliigas taas skoori

27.12

Pühapäeval kuulutatakse välja aasta parimad sportlased

27.12

Jürgenson valmistub hooajaks: miks mitte poodiumikohtade nimel võidelda

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Selgusid aasta naissportlase nominendid

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

27.12

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

27.12

Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Selgusid aasta treeneri nominendid

27.12

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

27.12

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool kerkis neljandaks Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo