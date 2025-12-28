Selgusid aasta võistkonna nominendid

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener, noorsportlased ja parasportlased selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Kui eile avalikustas EOK aasta naissportlaste nominendid, siis täna on võistkondade kord.

Aasta võistkond 2025 nominendid on:

Epeenaiskond

Eesti epeenaiskond (Julia Beljajeva, Irina Embrich, Katrina Lehis, Nelli Differt) jäi juunis EM-il napilt medalita ning kuu hiljem lepiti MM-il kuuenda kohaga. Uut hooaega alustati Vancouveris aga võiduga, seejuures veheldi Differti lapseootuse tõttu kolmekesi ja naiskonnal puudus ka peatreener.

Kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill

Kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill Eestile esimest korda ajaloos kurlingus olümpiakoha. MM-il saadi neljas koht. Eestlased olid maailma edetabeli liidrid suisa aasta ja ühe kuu kuni novembri lõpus läks neist pikalt teisel kohal olnud Austraalia paar mööda.

Rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja

Ott Tänak ja Martin Järveoja on aastaid pakkunud Eesti spordisõpradele unustamatuid rallielamusi, kuid pärast tänavust hooaega otsustasid nad võtta karjääris pausi. Kurvavõitu aasta Hyundai masinas tõi ühe etapivõidu Kreekas ja MM-sarja kokkuvõttes saadi neljas koht.

Esimest korda anti aasta võistkonna tiitel välja 1969. aastal, kui selle võitis Kalevi korvpallimeeskond. 2024. aastal valiti aasta võistkonnaks MM-hõbeda võitnud kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill.

"Spordiaasta tähed 2025" gala otseülekannet saab jälgida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel täna õhtul kell 19.30.