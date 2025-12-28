Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

Kolmandal perioodil juhtis koduvõistkond mitmel puhul enam kui kümne punktiga, aga Murcia ei andnud alla ja kallutas viimase veerandiga kohtumise enda kasuks. 66:74 taga olles tegid külalised 19:3 spurdi.

19 minutit mänginud Raieste viskas kaheksa punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/3), võttis neli lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, lõikas vahelt kolm palli, kaotas ühe palli ja tegi neli viga.

Võitjate kasuks viskas 18 punkti David DeJulius. Kaksikduubliga panustas Emanuel Cate: 11 punkti ja kümme lauapalli. Granada parim oli 17 punktiga Matt Thomas.

Kokkuvõttes jätkab Murcia kümne võidu ja kahe kaotusega. Parem võiduprotsent on üksnes Madridi Realil (10-1), kuid Murcia on võitnud nüüd kõigi sarjade peale kaheksa kohtumist järjest. Järgmisena võõrustataksegi teisipäeval, 30. jaanuaril just Reali.

Henri Drelli klubi Badalona Joventut alistas kodus Breogani 83:75 (17:18, 26:17, 11:19, 29:21). Eestlane viskas 11 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis kolm lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Kaks eelmist kohtumist kaotanud Joventut jätkab kaheksa võidu ja nelja kaotusega.