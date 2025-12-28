X!

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

Korvpall
Sander Raieste ja Murcia
Sander Raieste ja Murcia Autor/allikas: UCAM Murcia CB
Korvpall

Eesti korvpallur Sander Raieste koduklubi Murcia alistas Hispaania kõrgliiga 12. voorus võõrsil Granada 86:79 (18:19, 23:24, 21:22, 24:14) ja jätkab tabeli eesotsas.

Kolmandal perioodil juhtis koduvõistkond mitmel puhul enam kui kümne punktiga, aga Murcia ei andnud alla ja kallutas viimase veerandiga kohtumise enda kasuks. 66:74 taga olles tegid külalised 19:3 spurdi.

19 minutit mänginud Raieste viskas kaheksa punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/3), võttis neli lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, lõikas vahelt kolm palli, kaotas ühe palli ja tegi neli viga.

Võitjate kasuks viskas 18 punkti David DeJulius. Kaksikduubliga panustas Emanuel Cate: 11 punkti ja kümme lauapalli. Granada parim oli 17 punktiga Matt Thomas.

Kokkuvõttes jätkab Murcia kümne võidu ja kahe kaotusega. Parem võiduprotsent on üksnes Madridi Realil (10-1), kuid Murcia on võitnud nüüd kõigi sarjade peale kaheksa kohtumist järjest. Järgmisena võõrustataksegi teisipäeval, 30. jaanuaril just Reali.

Henri Drelli klubi Badalona Joventut alistas kodus Breogani 83:75 (17:18, 26:17, 11:19, 29:21). Eestlane viskas 11 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), võttis kolm lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas korra palli ja tegi kolm viga.

Kaks eelmist kohtumist kaotanud Joventut jätkab kaheksa võidu ja nelja kaotusega.

Toimetaja: Siim Boikov

