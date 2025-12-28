X!

TÄNA OTSE | Selguvad Eesti aasta sportlased

Pühapäeva õhtul näeb ERR-i kanalitel suurt auhinnagalat, mille raames selguvad 2025. aasta parimad sportlased, treenerid ja võistkonnad.

Pühapäeval leiab Alexela kontserdimajas aset iga-aastane spordiaasta tähtede auhinnagala, kus teiste seas kuulutatakse välja ka lõppeva aasta parim nais- ja meessportlane. Valik selgub rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Naissportlastest jõudis tänavu esikolmikusse ujuja Eneli Jefimova, kes võitis detsembris kaks lühiraja Euroopa meistritiitlit tiitlivõistluste rekordiga. Samuti on kolme parima seas epeevehkleja Katrina Lehis, kes võitis juunis EM-il hõbemedali ning lisas juulis sellele ka karjääri esimese MM-medali - hõbeda. Kolmandana kandideerib aasta parima naissportlase tiitlile iluuisutaja Niina Petrõkina, kes võitis jaanuaris kodujääl ajaloolise Euroopa meistritiitli ning sai MM-il kaheksanda koha.

Meestest on esikolmikus mitmevõistleja Johannes Erm, kes sai kevadel Hiinas sise-MM-il hõbemedali ja oli sügisel Tokyo MM-il kümnevõistluses viies. Esikolmikus on ka tõstja Mart Seim, kes võitis Moldovas Chisinaus peetud Euroopa meistrivõistlustel üliraskekaalus hõbemedali ja 50 meetri seliliujumises Euroopa lühiraja meistriks kroonitud Ralf Tribuntsov.

Aasta treeneri valimisel on üheks kandidaadiks juunis EM-il hõbemedali ning kuu hiljem MM-il karjääri esimese medali võitnud Katrina Lehise juhendaja Nikolai Novosjolov. Talle lisanduvad ujujad, üheks kandidaadiks on Tribuntsovi ja Daniel Zaitsevi treener Toni Meijel, esikolmikusse jõudsid ka Eneli Jefimova treenerid Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer.

Võitja selgitamiseks liidetakse rahva, spordialaliitude ja spordiajakirjanike hääled.

Gala otseülekannet saab jälgida pühapäeval ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel algusega kell 19.30. ETV2 vahendab galat viipekeelse tõlkega.

Toimetaja: ERR Sport

