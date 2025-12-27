X!

Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

Jalgpall
Traditsioonilisel jalgpalli Aastalõputurniiril peeti laupäeva õhtul A. Le Coq Premium liiga legendide turniir, mille võitis Nõmme Kalju FC.

Kalju teenis sarnaselt Pärnu JK Vaprusele 12 punkti, kuid otsustavaks sai omavaheline matš, mille nõmmekad võitsid Erik Šteinbergi ja Maksim Kalynchuki tabamustest 2:1. Lisaks alistas Kalju Tallinna FC Flora 3:2,FC Ajax Lasnamäe 2:0 ja Tallinna FCI Levadia 2:0. Ainsana jäädi alla Tartu JK Tammeka legendidele seisuga 1:2, vahendab jalgpall.ee.

Flora teenis seitsme punktiga kolmanda koha, Ajax oli kuue silmaga neljas, Tammeka nelja punktiga viies ja Levadia kolme punktiga kuues.

Turniiri parim mängija oli Florat esindanud legend Aleksandr Dmitrijev. Väravakuningaks krooniti pärnakas Taavi Laurits, kes sai kirja viis tabamust. Parimaks väravavahiks valiti legendaarne Kalju puurilukk Vitali Teleš.

Aasatlõputurniiril peetakse pühapäeval veel esiliigade ja teise liiga B turniir, traditsiooniline turniir lõppeb esmaspäeval teise liiga ja U-17 Eliitliiga turniiriga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

premium liiga

jalgpalliuudised

