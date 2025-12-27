Legendide turniiri tšempioniks kerkis Nõmme Kalju

Aasatlõputurniiril peetakse pühapäeval veel esiliigade ja teise liiga B turniir, traditsiooniline turniir lõppeb esmaspäeval teise liiga ja U-17 Eliitliiga turniiriga.

Turniiri parim mängija oli Florat esindanud legend Aleksandr Dmitrijev. Väravakuningaks krooniti pärnakas Taavi Laurits, kes sai kirja viis tabamust. Parimaks väravavahiks valiti legendaarne Kalju puurilukk Vitali Teleš.

Flora teenis seitsme punktiga kolmanda koha, Ajax oli kuue silmaga neljas, Tammeka nelja punktiga viies ja Levadia kolme punktiga kuues.

Kalju teenis sarnaselt Pärnu JK Vaprusele 12 punkti, kuid otsustavaks sai omavaheline matš, mille nõmmekad võitsid Erik Šteinbergi ja Maksim Kalynchuki tabamustest 2:1. Lisaks alistas Kalju Tallinna FC Flora 3:2,FC Ajax Lasnamäe 2:0 ja Tallinna FCI Levadia 2:0. Ainsana jäädi alla Tartu JK Tammeka legendidele seisuga 1:2, vahendab jalgpall.ee .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: