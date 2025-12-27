Tartu Ülikool teenis Eesti-Läti liiga liidrite duellis napi võidu

Kodupubliku ees mänginud Zelli alustas mängu paremini ning läks mängu esimeste minutitega üheksaga juhtima, aga tartlased püsisid mängus ning läksid teisel veerandil 8:0 spurdiga juhtima. Poolajapausile mindi Tartu Ülikooli ühepunktilisel, aga teisel poolajal jäädi siiski pigem tagaajaja rolli.

Zelli edu aga ülemäära suureks ei paisunud ning Malcolm Bernard tegi kolm minutit enne lõpusireeni isikliku 5:0 spurdi, millega viis tartlased kahega juhtima. Zelli äär Frankie Fidler tabas seejärel aga kolmese, kuid tartlased mängisid kaitses hästi ja said 40 sekundiga palli endale.

Bernard leidis korvi alt Dylan Painteri, kes saadeti vabaviskejoonele, kust ameeriklane kaks viset tabas. Zelli mängis järgmisel rünnakul välja kena viskekoha, aga Roberts Berzins ei tabanud kaugelt ja lauas kerkis kõige kõrgemale Markus Ilver, kellele tehti kiirelt viga. Eesti koondislane tabas mõlemad ja viis Tartu Ülikooli juhtima 78:75.

Tartlased otsustasid siis vastasele vea teha ning see otsus kujunes küll lõpuks õigeks, kuid õnne oli ka omajagu. Esimese vabaviske tabanud Jaylen Pegues viskas teise meelega mööda, aga sai ise palli tagasi ning üritas viigistada, kuid vise ei kukkunud. Ameeriklasest tagamängija võttis aga veel korra laua maha ja saatis taas viske teele, aga ka see läks mööda ning Tartu Ülikool pääses napi 78:76 (17:20, 25:21, 20:23, 16:12) võiduga.

Neli Tartu Ülikooli meest jõudis kahekohalise punktisummani ja Karl Johan Lips sai kirja üheksa punkti ning kümme lauapalli. Resultatiivseim oli 15 punkti ja üheksa lauda kogunud Dylan Painter, Rasmus Andre ja Malcolm Bernard lisasid 11 punkti ja Robert Valge viskas kümme silma. Zelli parim oli Frankie Fidler, kelle arvele jäi 16 punkti ja kaheksa lauapalli.

Tartu Ülikool jätkab seega ühisliiga liidrina, olles võitnud oma 14 mängust 13. Zelli on 14 võidu ja kahe kaotusega teisel kohal, esimese kaheksa hulka mahuvad Eesti klubidest veel viiendal real jätkav TalTech/Alexela (9-5) ning kuuendal kohal asetsev BC Kalev/Cramo (8-5).

Tabeliseis:

1. Tartu Ülikool 13-1

2. Riia Zelli 14-2

3. Riia VEF 13-3

4. Ventspils 11-4

5. TalTech 9-5

6. Kalev/Cramo 8-5

7. Valmiera 9-6

8. Ogre 7-8

9. Pärnu 5-8

10. Viimsi 3-11

11. Liepaja 3-11

12. Keila KK 3-12

13. Keila Coolbet 2-12

14. Läti Ülikool 0-12