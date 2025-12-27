X!

Võiduseeriat jätkanud City kerkis vähemalt paariks tunniks esikohale

Jalgpall
Rayan Cherki
Rayan Cherki Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/News Images
Jalgpall

Manchester City jalgpalliklubi teenis laupäeval oma kaheksanda järjestikuse võidu, kui alistas Rayan Cherki 83. minuti tabamuse toel Nottinghami.

City haaras ohjadest 48. minutil ning harutas klubi legendi John Robertsoni auks mustasid käepaelu kandnud võõrustaja kaitse lahti, ilusale rünnakule pani punkti Tijjani Reijnders. Nottingham vastas aga kiirelt ja Omari Hutchinson jõudis kuus minutit hiljem viigistava tabamuseni.

Kohtumine kulges seejärel tasavägiselt, kuid kohtumise otsustas ära City esimesele väravale söödu andnud Rayan Cherki, kes paugutas 83. minutil nurgalöögile järgnenud olukorras palli võõrustaja väravasse.

City on võitnud alates 29. novembrist kaheksa mängu järjest – kuus koduses kõrgliigas, ühe Meistrite liigas ja ühe koduses karikasarjas – ning kerkis 40 punktiga liigatabelis esimeseks.

Laupäeva õhtul peetakse Premier League'is veel kuus kohtumist, nende hulgas astub väljakule ka Brightonit võõrustav Londoni Arsenal, kellel on 39 punkti. Mängupäevale tõmbavad joone alla lisaks Cityle ja Arsenalile esinelikusse kuuluvad Aston Villa ja Chelsea.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

