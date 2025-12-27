X!

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

Mäesuusatamine
Julia Scheib
Julia Scheib Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

Mäesuusatamise MK-sarjas peeti laupäeval kalendriaasta eelviimane võistlus, kui Austrias Semmeringis võidutses suurslaalomis austerlanna Julia Scheib.

Esimesel laskumisel näitas parimat minekut rootslanna Sara Hector, kuid Scheib jäi ainult 0,02 ja albaanlanna Lara Colturi vaid 0,13 sekundi kaugusele.

Teisel laskumisel näitas Scheib aga suurepärast minekut ning jõudis üle finišijoone 59,29 sekundiga. Hectoril oli seejärel võimalus, kuid rootslanna ei kasutanud seda ära ning lubas endast üldarvestuses mööda ka šveitslanna Camille Rasti. 27-aastase Scheibi jaoks oli see MK-hooaja ning ühtlasi karjääri kolmas etapivõit, ta edestas lõpuks Rasti kokkuvõttes 0,14 sekundiga, Hector jäi võitjast 0,40 sekundi kaugusele.

Esimesena jäi esikolmikust välja kanadalanna Valerie Grenier (+0,77), kellele järgnesid poolatar Maryna Gasienica-Daniel (+1,36) ning MK-sarja üldliider Mikaela Shiffrin (+1,45).

Ameeriklanna on kogunud sel hooajal 558 punkti, esiviisikusse mahuvad veel Alice Robinson (484 p), Sofia Goggia (372 p), Emma Aicher (369 p) ja Lindsey Vonn (350 p).

Pühapäeval sõidavad naised veel slaalomit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

