Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha
Traditsioonilisel jalgpalli Aastalõputurniiril krooniti Kalevi spordihallis naiste turniiri võitjaks JK Poseidon, kes võitis otsustavates mängudes kolm penaltiseeriat järjest.
Poseidon jõudis läbis turniiri nii, et ei võitnud normaalajal ühtegi kohtumist. A-alagrupis mängiti kõik mängud viiki ja saadi kolme punktiga kolmandana edasi, kirjutab Soccernet.ee.
Seejärel alistati veerandfinaalis penaltiseerias Viimsi JK, poolfinaalis penaltiseerias FC Jõgeva Wolves/MZ Auto II ja finaalis penaltiseerias JK Tallinna Kalev. Finaal jäi 0:0 viiki ja penaltiseerias oli Posideon Kalevist 2:1 parem.
Võitjaks kroonitud Poseidoni koosseis: Grethe-Liis Mäeväli, Merit Lelov, Marve Bessmertnõi, Elizabeth Eberg, Anastasija-Grazõna Štšerbatšenia, Eneli Eenraid, Merle Viidebaum, Karilin Heidy Hansumäe, Karina-Mirtel Dervojed, Christlyn Lätte, Mirell Raaga, Darja Tšižova.
Turniiri parimaks mängijaks nimetati Anette Salei (Wolves II) ja parimaks väravavahiks Merit Lelov (Poseidon). Turniiri parim väravakütt oli Anne-Grethe Pajuviidik (Wolves II), kes sai kirja viis tabamust.
Toimetaja: Anders Nõmm