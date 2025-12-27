Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

Poseidon jõudis läbis turniiri nii, et ei võitnud normaalajal ühtegi kohtumist. A-alagrupis mängiti kõik mängud viiki ja saadi kolme punktiga kolmandana edasi, kirjutab Soccernet.ee.

Seejärel alistati veerandfinaalis penaltiseerias Viimsi JK, poolfinaalis penaltiseerias FC Jõgeva Wolves/MZ Auto II ja finaalis penaltiseerias JK Tallinna Kalev. Finaal jäi 0:0 viiki ja penaltiseerias oli Posideon Kalevist 2:1 parem.

Võitjaks kroonitud Poseidoni koosseis: Grethe-Liis Mäeväli, Merit Lelov, Marve Bessmertnõi, Elizabeth Eberg, Anastasija-Grazõna Štšerbatšenia, Eneli Eenraid, Merle Viidebaum, Karilin Heidy Hansumäe, Karina-Mirtel Dervojed, Christlyn Lätte, Mirell Raaga, Darja Tšižova.

Turniiri parimaks mängijaks nimetati Anette Salei (Wolves II) ja parimaks väravavahiks Merit Lelov (Poseidon). Turniiri parim väravakütt oli Anne-Grethe Pajuviidik (Wolves II), kes sai kirja viis tabamust.