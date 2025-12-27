Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

Hooaja teise etapivõidu teeninud Schwarzile järgnesid kolm šveitslast: Alexis Monney kaotas talle 0,20, Franjo von Allmen 0,25 ning MK-sarja üldliider Marco Odermatt 0,29 sekundit.

Ülisuurslaalomis on Schwarz varem pjedestaalile jõudnud vaid korra, kaks ja pool aastat tagasi Soldeus. "Sellest on päris kaua möödas," muigas austerlane laupäeval. "Pärast Val Gardenat [kaks nädalat tagasi] tunnen, et võin ka ülisuurslaalomis taas konkurentsis olla," tõdes ta.

Sel hooajal ülisuurslaalomis häid tulemusi näidanud Schwarzi kaasmaalased Vincent Kriechmayr ja Raphael Haaser laupäeval tulemust kirja ei saanud, väikese kristallgloobuse arvestuses jätkab esikohal Odermatt ning Schwarz kerkis koondisekaaslaste järel neljandaks.