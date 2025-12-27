Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

Kui vahetult enne jõule lõi Euroliigas mängiva Partizaniga käed NBA-s pea 500 mängus platsil käinud Cameron Payne, avaldas reedel sotsiaalmeedias oma huvi ka Thomas. "Mõtlen Euroliigasse minekust... tahan lihtsalt kossu mängida," kirjutas Thomas.

Thinking about slidin to the Euro league…. I just want to HOOP — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) December 26, 2025

36-aastane Thomas kogus kuulsust Sacramento Kingsis, kui sai hooajal 2013/14 kirja keskmiselt 20,3 punkti ja 6,3 resultatiivset söötu. Hooajal 2016/17 viskas ta Boston Celticsi eest keskmiselt 28,9 punkti ja oli NBA resultatiivseimate mängijate tabelis kolmas, samuti on ta kahel korral mänginud Tähtede mängul.

Viimastel aastatel pole 175 sentimeetri pikkune tagamängija aga NBA-s endale kohta leidnud. Viimati esindas ta eelmise aasta kevadel Phoenix Sunsi, sel aastal on ta mänginud Utah Jazzi G-liiga meeskonna eest.