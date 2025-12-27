X!

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

Korvpall
Isaiah Thomas
Isaiah Thomas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Kahel korral korvpalliliiga NBA Tähtede mängul osalenud Isaiah Thomas tahab taas mängida kõrgeimal tasemel ning üheks teeks oleks liituda mõne Euroliiga meeskonnaga.

Kui vahetult enne jõule lõi Euroliigas mängiva Partizaniga käed NBA-s pea 500 mängus platsil käinud Cameron Payne, avaldas reedel sotsiaalmeedias oma huvi ka Thomas. "Mõtlen Euroliigasse minekust... tahan lihtsalt kossu mängida," kirjutas Thomas.

36-aastane Thomas kogus kuulsust Sacramento Kingsis, kui sai hooajal 2013/14 kirja keskmiselt 20,3 punkti ja 6,3 resultatiivset söötu. Hooajal 2016/17 viskas ta Boston Celticsi eest keskmiselt 28,9 punkti ja oli NBA resultatiivseimate mängijate tabelis kolmas, samuti on ta kahel korral mänginud Tähtede mängul.

Viimastel aastatel pole 175 sentimeetri pikkune tagamängija aga NBA-s endale kohta leidnud. Viimati esindas ta eelmise aasta kevadel Phoenix Sunsi, sel aastal on ta mänginud Utah Jazzi G-liiga meeskonna eest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

12:48

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

09:34

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

08:44

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

26.12

Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

26.12

Taas kaotanud Lakersi peatreener: meid ei huvita vajalikud asjad

26.12

Jokic kinkis Nuggetsi fännidele ajaloolise kolmikduubli

24.12

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

24.12

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

24.12

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

24.12

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga

23.12

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

22.12

Raieste andis Murcia võitu korraliku panuse

videod

sport.err.ee uudised

17:46

Guilherme sai esimest korda Belgias algkoosseisu, David oli samuti platsil

17:13

Võiduseeriat jätkanud City kerkis vähemalt paariks tunniks esikohale

16:37

Austerlanna pälvis suurslaalomis kolmanda võidu

15:50

Poseidoni naiskond võitis kolm penaltiseeriat järjest ja sai esikoha

15:10

Austerlane napsas Livigno ülisuurslaalomis kolme šveitslase ees võidu

14:34

Neljane tagaliin tõi ManU-le võidu ja tõstis nad tabelis Liverpoolist mööda

13:44

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

13:44

Karikakaitsja FC Bunker Partner pääses kindla võiduga poolfinaali

12:48

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

12:30

"Spordis ainult tüdrukud" võtab kokku 2025. aasta Eesti naiste spordis

11:59

Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

10:55

Selgusid aasta naissportlase nominendid

10:27

Maroko rekordiline võiduseeria katkes

09:34

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

08:44

Bostonil on käsil üle ootuste hea hooaeg, Brown astus Birdi rekordi lävele

loetumad

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

26.12

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

26.12

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

26.12

Selgusid aasta treeneri nominendid

10:55

Selgusid aasta naissportlase nominendid

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

26.12

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

12:48

Kahel NBA Tähtede mängul osalenud Thomas mõtleb Euroliigast

25.12

Selgusid aasta meessportlase nominendid

26.12

Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo