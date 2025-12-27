Briti esireket jätab aasta esimese slämmiturniiri vahele

24-aastast britti segab käevigastus. Pärast suvist Wimbledoni turniiri on ta ATP karussellis kaasa teinud vaid ühes matšis ning lootis, et saab naasta Austraalia lahtisteks, aga teatas reedel sotsiaalmeediasse postitatud videos, et seda ei juhtu.

"Mu 2025. aasta hooaja lõpetanud vigastus on mu senise karjääri kõige keerulisem ja väljakutsuvam. Olen koos oma tiimiga otsustanud Austraaliasse mitte lennata. See oli väga keeruline otsus," sõnas Draper.

Draper alustas lõppevat aastat tugevalt, kui teenis märtsis Indian Wellsis oma karjääri esimese ATP 1000 taseme tiitli ning kerkis juunis maailma edetabelis neljandale kohale. Austraalia lahtistel löövad sel aastal kvalifikatsioonis kaasa kaks eestlast, Daniil Glinka ja Mark Lajal.