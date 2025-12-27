X!

Maccabi on Euroliigas leidnud viienda käigu

Korvpall
Tel Avivi Maccabi mängijad
Tel Avivi Maccabi mängijad Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliigas jätkab heas hoos Tel Avivi Maccabi, kes on võitnud viis mängu järjest ja tõusnud tabeli põhjast jagama 13. kohta.

Maccabi jagas Lyoniga detsembri alguses kolme võidu ja kümne kaotusega viimast kohta, nüüd on aga meeskond kõigi sarjade peale võitnud kaheksa mängu järjest ja kerkinud Bologna Virtusega 13.-14. kohale. Reedel oli Maccabi võõrsil 112:87 üle Partizanist.

Teise ja kolmanda veerandaja vastavalt 28:12 ja 34:16 võitnud Maccabi resultatiivseim oli Lonnie Walker 20 punktiga, Roman Sorkin lisas 17 ja T.J. Leaf 14 punkti. Maccabi võitis lauavõitluse 45:27 ning juhtis otsustava veerandaja alguses ka 101:65.

Monaco (11-7) teenis teise järjestikuse võidu, kui oli 100:95 üle Madridi Realist (10-8). Viimasest viiest kodumängust neljas on Monaco jõudnud kolmekohalise skoorini. Elie Okobo viskas võitjate kasuks 22 punkti, Mike James lisas 15 ning Matthew Strazel ja Nemanja Nedovic mõlemad 12 punkti. Nikola Mirotic lõpetas mängu kümne punktiga, on nüüd Euroliigas kogunud 4267 punkti ja läks sellega kõigi aegade tabelis Sergio Llullist mööda neljandaks.

Olympiakos (10-7) juhtis võõrsil Virtuse (8-10) vastu otsustava veerandaja alguses 80:62, enne reedet sel hooajal vaid ühe kodumängu kaotanud Itaalia meeskond suutis vahe kahandada minimaalseks, ent lauavõitluse 40:19 võitnud Olympiakos suutis ikkagi võidu koju viia. Tyler Dorsey viskas 23 ja seitse kaugviset tabanud Evan Fournier 21 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

