Hunt esindab legendide turniiril Florat, Kaljul on kogemust 2500 mängu jagu

Flora eest jooksevad Kalevi spordihallis platsile Martin Kaalma, Aleksandr Dmitrijev, Pelle Pohlak, Martin Taska, Roman Sobtšenko, Jarmo Ahjupera,Rain Tölpus, Janek Kalda, aga ka Rimo Hunt. Endine Eesti koondise ründaja esindas kõrgliigas FCI Levadiat ja Nõmme Kaljut ning mängis Flora eest noorteklassides Haapsalus.

Tiitlit kaitseb Pärnu Vaprus, kes võitis mullu kõik viis mängu. Teiste seas esindavad meeskonda Tanel Melts, Tõnis Vihmoja ja Krsten Saarts. Tartu Tammekal on kõrgliigakogemust 1300 mängu jagu, kui platsile astuvad nii Kristjan Tiirik, Heiko Tamm, Siim Roops, Mikk Laas kui Rasmus Tomson.

Suurima kogemustepagasiga tuleb turniirile aga Nõmme Kalju, kelle mängijad legendide turniiril on Premium liigas kokku väljakul käinud üle 2500 korra. Klubi särgi tõmbavad selga nii Tarmo Neemelo, Igor Morozov, Nikita Andrejev, Igor Subbotin, Artjom Artunin, Alan Arruda kui Artjom Dmitrijev.

Tänavune legendide turniir algab Kalevi spordihallis laupäeval, 27. detsembril kell 15.30. Kõik võistkonnad mängivad omavahel korra läbi ja nii selgub paremusjärjestus.