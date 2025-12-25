Bogdan Vaštšuk naaseb Sloveeniast kodumaale

Eesti meeste jalgpallikoondist 15 korda esindanud poolkaitsja Bogdan Vaštšuk on vabaagent ja naaseb kodumaale.

Esimesel augustil teatas mullune Sloveenia pronksmedalist Koper, et 30-aastase Vaštšuki mängijaõigused kuuluvad nüüd neile. Eelnevalt poolteist aastat Kuveidis pallinud Eesti poolkaitsja rääkis toona Soccernet.ee-le, kuidas ta eesmärk on naasta koondisesse, mistõttu langes otsus Euroopa klubiga liitumise kasuks.

Vaštšuki juhendas Koperis esmalt Slaviša Stojanovic, kes oli ta treeneriks ka FC Rigas ja Sofia Levskis. Sloveeni käe all kogunes Vaštšukil kolm kõrgliigamängu, oktoobris ametisse nimetatud Zoran Zeljkovic saatis ta platsile vaid ühe korra. Arvesse tuleb võtta, et novembris vaevas mängijat tagareie vigastus, millest ta on nüüd taastunud.

Sloveenias neli matši pidanud Vaštšuk kinnitas Soccernet.ee-le, et lõpetas perekondlikel põhjustel Koperiga lepingu ning naaseb lähiajal Eestisse.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.