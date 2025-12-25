Leedu sai esimest korda juunioride MM-i korraldusõiguse

2024. aasta jaanuaris esimest korda Euroopa meistrivõistlusi võõrustanud Leedu sai nüüd õiguse 2028. aastal esimest korda ka juunioride MM-i võõrustada. Täpne toimumispaik pole veel kinnitatud.

Järgmine juunioride MM peetakse 3.-8. märtsini Tallinnas. See on Tallinnale juba neljas kord maailma parimaid noori iluuisutajaid võõrustada – esimest korda peeti juunioride MM Tallinnas 2015. aastal, seejärel 2020. aastal täpselt enne seda, kui koroonapandeemia spordimaailma seisma pani ning viimati 2022. aastal, kui algselt võistlusi korraldama pidanud Bulgaaria loobus ning sama aasta alguses juba Euroopa meistrivõistlusi ja Nelja kontinendi meistrivõistlusi korraldanud Eesti Uisuliit tegi ettepaneku ka juunioride MM Tallinnas pidada. Meeste üksiksõidus võidutses Tallinnas toona USA noormees Ilia Malnin, kes on nüüdseks juba täiskasvanute seas kaks MM-kulda võitnud.

2028. aasta Euroopa meistrivõistluste korraldamisõiguse sai Rootsi, Nelja kontinendi meistrivõistlused peetakse 2028. aastal Lõuna-Koreas.

ISU nõukogu tutvus ka ettepanekuga korraldada tulevikus ühine MM kõikidele ISU aladele ehk iluuisutamisele, kiiruisutamisele, lühirajauisutamisele ja kiiruisutamisele. Selles osas lubati otsus teha 2026. aasta kevadel.