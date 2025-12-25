X!

FC Floraga liitus 19-aastane paremkaitsja Matvei Jekimov

Premium liiga
Matvei Jekimov
Matvei Jekimov Autor/allikas: Taavi Verbo/FC Flora
Premium liiga

Tallinna FC Flora jalgpalliklubiga liitus 19-aastane paremkaitsja Matvei Jekimov.

"Mul on väga hea meel liituda FC Floraga, mis on Eesti suurklubi. Täiesti sürreaalne tunne!" sõnas Jekimov. "Ootan põnevusega uut hooaega! Loodan FC Flora esindusmeeskonnas mänguminuteid saada ja aidata meeskonda terve hooaja jooksul."

FC Flora spordidirektor Taavi Trasberg toonitas, et Jekimov oli juba mitmeid aastaid klubi vaateväljas ning temas nähakse suurt potentsiaali. "Oleme huviga jälginud Matvei arengut ja näeme, et tal on õige hetk teha samm Eesti tippklubisse ning mängida FC Floras kõige kõrgemal tasemel," kommenteeris Trasberg. "Ta on kompromissitu võitleja, duellides jõuline, agressiivne, silmapaistvate kaitseomadustega. FC Flora toimimismudeliks on noorte Eesti mängijate usaldamine ja toetamine, et koos nendega suuri asju saavutada ning samamoodi soovime aidata Matveid mängijana areneda ja edasi pürgida."

Jekimov on FCI Tallinna kasvandik, kes siirdus 2017. aasta lõpus koos oma treeneri Aleksei Davõdovi ja võistkonnakaaslastega vastloodud klubisse FC Tallinn, mille mänguvormi kandis ta nii noortesarjades kui kolmel viimasel hooajal esiliigas.

Tänavu suvel siirdus Jekimov FC Kuressaare ridadesse, kus osales põhikoosseisus kuues A. Le Coq Premium liiga kohtumises ning samuti kahes üleminekumängus.

Jekimov on mänginud Eesti U-19, U-17 ja U-16 noortekoondistes.

Toimetaja: Maarja Värv





