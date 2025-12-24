Avalanche on kodujääl võitnud juba 13 mängu järjest

Põhja-Ameerika jäähoki profiliigas NHL jätkab võimsas hoos Colorado Avalanche, kes on kodusaalis võitnud juba 13 järjestikust mängu.

Scott Wedgeweood tõrjus teisipäeval Avalanche'i väravasuul seistes 32 Utah Mammothi pealeviset ning aitas oma kodumeeskonna Denveris 1:0 võiduni. Kohtumise ainsa värava viskas Samuel Girard.

Avalanche on võitnud kuus mängu järjest, viimasest üheksast kaheksa ning kodujääl juba 13 kohtumist järjest. Normaalajal ei olegi meeskond sel hooajal kodus 17 mängust ühtegi kaotanud, viimati jäädi Denveris karistusvisete järel alla Carolinale - see mäng toimus 23. oktoobril.

36 mänguga on võistkond kogunud 61 punkti, sellest enamat on sama arvu mängude juures suutnud vaid Boston Bruins, kes teenis pea sada aastat tagasi, hooajal 1929-30 36 mänguga 63 punkti.