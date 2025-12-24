X!

Olümpiasportlaste teekonda saab nüüd toetada ühe telefonikõnega

Varia
Harri Lill ja Marie Kaldvee
Harri Lill ja Marie Kaldvee Autor/allikas: World Curling Federation
Varia

Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane avab jõulude eel võimaluse toetada Eesti olümpiasportlasi ka telefoni teel. Üks telefonikõne võib olla tähendusrikas jõulukingitus - ja samal ajal otsustav samm olümpiasportlase teekonnal medalini.

Telefonikõnega tehtud toetus suunatakse Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane olümpiaprojektidesse ning jaguneb nende vahel võrdselt. Nii saab toetada olümpiasportlaste ettevalmistust tervikuna ehk süsteemi, millest sünnivad tipptulemused ja medalid.

Soovi korral on jätkuvalt võimalik toetada ka konkreetset sportlast platvormil www.minusportlane.ee. Seal saab panustada mitmete Eesti olümpiasportlaste ja koondiste teekonda, sealhulgas kurlingupaari Marie Kaldvee – Harri Lill, epeevehklejate Katrina Lehise, Julia Beljajeva ja Nelli Differti, kümnevõistlejate Johannes Ermi ja Karel Tilga, ujujate Eneli Jefimova ja Kregor Zirgi ning maadleja Viktoria Vesso ettevalmistusse, samuti plokkvibukoondise ja erinevate noortekoondiste projektidesse.

Eesti olümpiasportlasi saab telefoni teel toetada:
 900 2026  - 5 eurot
 900 2027  -  25 eurot
 900 2028  -  50 eurot

"Jõulude eel otsime viise, kuidas teha midagi, millel on päriselt tähendus. Eesti olümpiasportlaste toetamine Minu Sportlase kaudu on kingitus, mis ei jää riiulile, vaid liigub edasi koos sportlase teekonnaga. Ühel päeval võib just sellest panusest sündida medalipäev, mille üle rõõmustab kogu Eesti," ütles Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid.

Telefoniliinid on avatud ka Eesti spordiaasta tähtsündmusel "Spordiaasta Tähed 2025" galaõhtul, mis on eetris ETV kanalil 28. detsembril kell 19.30.

Toimetaja: Anders Nõmm

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

