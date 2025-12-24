Olümpiasportlaste teekonda saab nüüd toetada ühe telefonikõnega

Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvorm Minu Sportlane avab jõulude eel võimaluse toetada Eesti olümpiasportlasi ka telefoni teel. Üks telefonikõne võib olla tähendusrikas jõulukingitus - ja samal ajal otsustav samm olümpiasportlase teekonnal medalini.

Telefonikõnega tehtud toetus suunatakse Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvormi Minu Sportlane olümpiaprojektidesse ning jaguneb nende vahel võrdselt. Nii saab toetada olümpiasportlaste ettevalmistust tervikuna ehk süsteemi, millest sünnivad tipptulemused ja medalid.

Soovi korral on jätkuvalt võimalik toetada ka konkreetset sportlast platvormil www.minusportlane.ee. Seal saab panustada mitmete Eesti olümpiasportlaste ja koondiste teekonda, sealhulgas kurlingupaari Marie Kaldvee – Harri Lill, epeevehklejate Katrina Lehise, Julia Beljajeva ja Nelli Differti, kümnevõistlejate Johannes Ermi ja Karel Tilga, ujujate Eneli Jefimova ja Kregor Zirgi ning maadleja Viktoria Vesso ettevalmistusse, samuti plokkvibukoondise ja erinevate noortekoondiste projektidesse.

Eesti olümpiasportlasi saab telefoni teel toetada:

900 2026 - 5 eurot

900 2027 - 25 eurot

900 2028 - 50 eurot

"Jõulude eel otsime viise, kuidas teha midagi, millel on päriselt tähendus. Eesti olümpiasportlaste toetamine Minu Sportlase kaudu on kingitus, mis ei jää riiulile, vaid liigub edasi koos sportlase teekonnaga. Ühel päeval võib just sellest panusest sündida medalipäev, mille üle rõõmustab kogu Eesti," ütles Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid.

Telefoniliinid on avatud ka Eesti spordiaasta tähtsündmusel "Spordiaasta Tähed 2025" galaõhtul, mis on eetris ETV kanalil 28. detsembril kell 19.30.