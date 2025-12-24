Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

Novembris Teutaga liitunud 22-aastase Jürgensi mänguaeg on uues koduklubis kiirelt aina kasvanud, kirjutab Soccernet.ee. Kui neljast esimesest mängust kolmes sai ta platsile vahetusest ja korra jäi üldse pingile, siis kolmes viimases kohtumises on ta olnud alustajate seas. Väravaarve on ründajal veel avamata.

Egnatia lõi mängu ainsa värava 61. minutil ning ehkki lisaminutitel jäädi keskkaitsja teise kollase kaardi tõttu vähemusse, ei suutnud Teuta seda napi mänguaja jooksul enam ära kasutada. Liigatabeli liidrina on Egnatial viis punkti rohkem kui jälitajatel. Neljas eelmises voorus viigipunktiga platsilt lahkunud Teuta on viiendal kohal, esinelikust lahutab neid kaks punkti.

Albaania kõrgliiga teeb nüüd aastavahetuseks pausi, Teuta peab järgmise mängu karikasarja kaheksandikfinaalis, kus minnakse 10. jaanuaril vastamisi teise kõrgliigaklubi Voraga. Liigamängud lähevad edasi neli päeva hiljem, kui Jürgensi tööandja võõrustab Tirana Dinamot.