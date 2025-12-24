X!

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

Jalgpall
Oliver Jürgens
Oliver Jürgens Autor/allikas: Facebook/SD Ponferradina
Jalgpall

Kolmel korral Eesti koondist esindanud ründaja Oliver Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu, kuid tema tööandja Teuta kaotas koduväljakul 0:1 tabeliliider Egnatiale.

Novembris Teutaga liitunud 22-aastase Jürgensi mänguaeg on uues koduklubis kiirelt aina kasvanud, kirjutab Soccernet.ee. Kui neljast esimesest mängust kolmes sai ta platsile vahetusest ja korra jäi üldse pingile, siis kolmes viimases kohtumises on ta olnud alustajate seas. Väravaarve on ründajal veel avamata.

Egnatia lõi mängu ainsa värava 61. minutil ning ehkki lisaminutitel jäädi keskkaitsja teise kollase kaardi tõttu vähemusse, ei suutnud Teuta seda napi mänguaja jooksul enam ära kasutada. Liigatabeli liidrina on Egnatial viis punkti rohkem kui jälitajatel. Neljas eelmises voorus viigipunktiga platsilt lahkunud Teuta on viiendal kohal, esinelikust lahutab neid kaks punkti.

Albaania kõrgliiga teeb nüüd aastavahetuseks pausi, Teuta peab järgmise mängu karikasarja kaheksandikfinaalis, kus minnakse 10. jaanuaril vastamisi teise kõrgliigaklubi Voraga. Liigamängud lähevad edasi neli päeva hiljem, kui Jürgensi tööandja võõrustab Tirana Dinamot.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

12:26

EJL kutsus Vene klubide rahastamise teemal kokku erakorralise üldkogu

11:54

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

23.12

Salah tõi kontinendi edukaimale viimasel hetkel võidu

23.12

Paide Linnameeskond jättis hüvasti hästi panustanud nigeerlasega

23.12

Eesti saalijalgpallikoondis kohtub aasta alguses esmakordselt Norraga Uuendatud

23.12

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

23.12

Video | Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

23.12

Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

22.12

Eesti koondislased andsid Itaalias kaks väravasöötu

22.12

Jalgpalligalal anti üle kuld- ja hõbemärgid

sport.err.ee uudised

13:18

Kadrina ja Haljala derbimäng tõi esiliigas saali ligi 2000 inimest

12:26

EJL kutsus Vene klubide rahastamise teemal kokku erakorralise üldkogu

11:54

Jürgens sai Albaania kõrgliigas kirja esimese täismängu

11:24

Flagg näitas potentsiaali, Spurs alistas taas Thunderi

10:54

Asi püstitas Belgias punktirekordi, Bratkalt võimas kaksikduubel

10:31

Böckler kerkis oma klubi resultatiivseimaks, aga Rannula võitis ikkagi

09:40

Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

23.12

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg! Uuendatud

23.12

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

23.12

ETV spordisaade, 23. detsember

23.12

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

loetumad

23.12

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

23.12

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

23.12

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

23.12

Wierer ja Vittozzi loobuvad järgmisest MK-etapist

23.12

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

23.12

Kaksikõed Tederid valmistuvad Milano Cortina olümpiaks

22.12

Aroni raske töö kannab vilja: tegin mitmeid kordi rohkem, kui pidin

23.12

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

23.12

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

23.12

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo