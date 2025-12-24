Põlvas toimub pühadehõnguline käsipalliturniir

27. detsembril toimub Põlvas Mesikäpa hallis pühadehõnguline käsipalliturniir Verivorsti Karikas 2025, mis toob platsile nii praegused kui endised käsipallurid. Eelmisel aastal Nääripalli nime all toimunud meelelahutustlik võistlus on tänavu saanud nii uue nime kui kuue.

Käsipalliväljakule jooksevad üheskoos ja üksteise vastu vennad, klassivennad ja -õed, pinginaabrid, vanad sõbrad ja kanged konkurendid, kes erinevatel aegadel Põlva ning ka Eesti käsipalli lippu nii kodumaal kui rahvusvahelisel tasandil kõrgel hoidnud. Lisaks meesteturniirile peetakse naistemäng, kus omavahel lähevad vastamisi erinevate põlvkondade Põlva naiskäsipallurid.

Turniiril osaleb ligi sadakond käsipallisõpra, kelle sünniaastad varieeruvad vahemikus 1969-2007. Tugevalt on esindatud 1976-77 sündinud meeste esindus, kelle sekka kuuluvad näiteks Alar Põder, Erko Toomet, Aigar Nuuma, Andi Toomsalu, Andrus Sõna, Rain Epler ja nii mõnedki teised Põlva käsipalli legendid.

Lisaks on väljakule tulemas mitmeid endisi Põlva Serviti ja Eesti koondise mängumehi eesotsas Henri Sillaste, Mario Karuse, Valdar Noodla ja Raido Peedomaaga. Rahvusvahelist mõõdet lisab 53 korral Soome rahvuskoondist esindanud väravavaht Tomi Kurppa.

Lisaks käsipallilahingutele ootavad nii osalejaid kui pealtvaatajaid ees publikumängud, pop-up kohvik, lasteala koos mängujuhtide ja näomaalingutega ning joogatunnid. Lõbusat spordipäeva juhib spordikommentaator Margus Ader.