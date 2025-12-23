X!

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

Jäähoki
HC Panter - Liepaja
HC Panter - Liepaja Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

HC Panter kaotas jäähoki Balti liigas teisipäeval võõrsil Läti klubile HK Zemgale/LLU 3:5 (0:0, 0:3, 3:2).

Pärast väravateta avakolmandikku asus Jelgava klubi teisel perioodil kolme väravaga juhtima, aga Saveli Novikov realiseeris viimasel kolmandikul pisut enam kui kolme minutiga kaks arvulist ülekaalu.

Paraku viskas Zemgale peagi oma neljanda värava ja 25 sekundit enne lõppu tühja võrku ka viienda. Vaid loetud hetked enne lõppu suutis Artjom Masljonov külaliste kaotusseisu vähendada, aga see enam suurt ei muutnud.

Sel hooajal on Panter kaotanud Zemgale kõik kolm omavahelist kohtumist, kuid teisipäevane oli kindlasti neist kõige tasavägisem, sest septembris ja oktoobris kaotati kuue väravaga.

Liigatabelis hoiab Panter 26 mängust kogutud 16 punktiga üheksa meeskonna konkurentsis seitsmendat positsiooni. 23 mängust 38 punkti saanud Zemgale on kolmas, ettepoole jäävad vaid HK Mogo ja Kiievi Capitals (mõlemal 41 punkti).

HC Panter sel aastal enam jääle ei tule. Järgmine mäng peetakse 7. jaanuaril kodus Riia Prizmaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

23:37

HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

14:38

Tampa Bay Lightning teenis teise soliidse võidu järjest

22.12

Crosby võttis Lemieux'lt kõigi aegade resultatiivsusrekordi

22.12

HC Panter tõmbas kehvale seeriale pidurit

21.12

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

21.12

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

20.12

Rooba värav aitas KooKool alistada Kombe koduklubi

19.12

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

18.12

Kaks väravat visanud Aho aitas Hurricanesi viienda järjestikuse võiduni

18.12

KooKoo kaotas Rooba endisele koduklubile

17.12

Esimene sakslane liitus NHL-is 1000 punkti klubiga

16.12

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16.12

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

23:09

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

22:44

Giacomel südamlikus järelehüüdes: lenda kõrgelt nagu ingel, sest sa oled seda

22:17

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg! Uuendatud

22:16

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga Uuendatud

21:37

ETV spordisaade, 23. detsember

21:13

Tour de Ski eelmise hooaja teine mees tänavu ei stardi

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo