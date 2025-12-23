HC Panteri aasta lõppes kaotusega Jelgavas

Pärast väravateta avakolmandikku asus Jelgava klubi teisel perioodil kolme väravaga juhtima, aga Saveli Novikov realiseeris viimasel kolmandikul pisut enam kui kolme minutiga kaks arvulist ülekaalu.

Paraku viskas Zemgale peagi oma neljanda värava ja 25 sekundit enne lõppu tühja võrku ka viienda. Vaid loetud hetked enne lõppu suutis Artjom Masljonov külaliste kaotusseisu vähendada, aga see enam suurt ei muutnud.

Sel hooajal on Panter kaotanud Zemgale kõik kolm omavahelist kohtumist, kuid teisipäevane oli kindlasti neist kõige tasavägisem, sest septembris ja oktoobris kaotati kuue väravaga.

Liigatabelis hoiab Panter 26 mängust kogutud 16 punktiga üheksa meeskonna konkurentsis seitsmendat positsiooni. 23 mängust 38 punkti saanud Zemgale on kolmas, ettepoole jäävad vaid HK Mogo ja Kiievi Capitals (mõlemal 41 punkti).

HC Panter sel aastal enam jääle ei tule. Järgmine mäng peetakse 7. jaanuaril kodus Riia Prizmaga.