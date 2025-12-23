X!

Vigastusest paranenud Siim-Sander Vene debüteeris uue klubi särgis

Korvpall
Siim-Sander Vene
Siim-Sander Vene Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene jooksis päev enne jõululaupäeva esimest korda Šiauliai meeskonna eest väljakule.

35-aastane Vene liitus Leedu kõrgliiga klubiga tänavuse hooaja eel, aga sai Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Eestit esindades viga ega pääsenud varem platsile.

Pühadeks on Vene aga piisavalt terve ja pallis Leedu karikasarja kohtumises kodus Vilniuse Rytasega 15 minuti jagu, visates kaheksa punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/4, vabavisked 1/1), võttes kaheksa lauapalli, jagades kaks resultatiivset söötu, tehes ühe vaheltlõike, kaotades korra palli ja tehes ühe vea.

Šiauliai pidi siiski tunnistama vastase 97:82 (32:25, 27:17, 19:24, 19:16) paremust. Pealinnaklubi juhtis kindlalt pea terve kohtumise, kuigi viimasel veerandil sai Šiauliai 11:0 spurdi toel vahe korraks ka kuuele silmale (79:85).

Cedric Henderson viskas Šiauliai kasuks 15 ja Oskaras Pleikys 14 punkti, Dayvion McKnight lisas seitse resultatiivset söötu. Võitjate paremad olid Jordan Walker 25 punkti ja kümne tulemusliku sööduga ning Jerrick Harding 23 silmaga.

Tegemist oli veerandfinaali avamänguga. Korduskohtumine toimub juba jaanuari keskel Vilniuses. Vahepeal on Šiaulail kavas kolm liigamängu, millest esimene toimub võõrsil Klaipeda Neptunase vastu veel selle aastanumbri sees - 28. detsembril.

Toimetaja: Siim Boikov

